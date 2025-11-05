الأربعاء 05 نوفمبر 2025
مستقبل وطن يختتم مؤتمراته الانتخابية لدعم مرشحي القائمة الفردي ببني سويف

اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مؤتمراتها الانتخابية لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية، في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل في محافظة بني سويف، وسط حضور من الكوادر التنظيمية والمواطنين تخطى الـ5 آلاف مواطن.

وشهد المؤتمر حضور النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، والنائب أحمد محسن مبارك، والنائب نادر يوسف نسيم عضوا مجلس الشيوخ. 

 

مرشحي مستقبل وطن لانتخابات النواب ببني سويف

وشهد المؤتمر حضور السادة مرشحي القائمة الوطنية، الدكتور محمد سيد جنيدي والدكتورة منى عبد الله، والدكتورة هبة عبد العظيم، وآية الفيومي، والسادة أعضاء هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف وامانات المراكز والوحدات الحزبية.

 

كما شهد المؤتمر حضور مرشحي الحزب على المقاعد الفردية عن حزب مستقبل وطن بدوائر المحافظة، وهم: يوسف شعبان الجميل، مرشح الحزب بالدائرة الأولى (بندر ومركز بني سويف)، وأحمد إبراهيم الجنيدي، مرشح الحزب بالدائرة الثانية (مركزي ناصر والواسطى)، والنائب طه الناظر، والنائب عبد الله مبروك، مرشحي الحزب بالدائرة الرابعة (ببا والفشن وسمسطا). 

 

مستقبل وطن يختتم مؤتمراته الانتخابية ببني سويف

يأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية التي نظمها الحزب في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار خطته لدعم مرشحي القائمة والفردي والتواصل المباشر مع المواطنين.

 

وتخلل المؤتمر كلمات للمرشحين أكدوا خلالها دعمهم الكامل لمسيرة الدولة التي تشهد مرحلة من التنمية والاستقرار، في ظل دولة ترسخ مبادئ القانون وتدعم المؤسسات، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

مستقبل وطن يدعم مرشحي القائمة الفردي ببني سويف

وأعرب المرشحون عن خالص شكرهم لأهالي محافظة بني سويف على احتشادهم الكبير ودعمهم لمرشحي الحزب والقائمة الوطنية، مؤكدين أنهم سيكونون على قدر المسؤولية وثقة أبناء محافظة بني سويف.

 

كما أعرب الحاضرون عن تأييدهم ودعمهم لمرشحي الحزب والقائمة الوطنية، مؤكدين ثقتهم في قدرتهم على تمثيل أبناء بني سويف تحت قبة البرلمان، والمضي قدمًا في دعم جهود الدولة نحو البناء والتنمية.

 

انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب ببني سويف حزب مستقبل وطن أمانة مستقبل وطن ببني سويف اخبار محافظة بني سويف أجرة بني سويف

