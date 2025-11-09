ضبط 21 طن دقيق خلال حملات لمراقبة أسعار الخبز

18 حجم الخط

واصلت أجهزة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية، خاصة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وبيعه بأزيد من السعر المقرر أو دون الإعلان عن الأسعار.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط نشاط عدد من المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 21 طن دقيق أبيض مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين ومكافحة التلاعب بأسعار السلع الأساسية.

