الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 21 طن دقيق خلال حملات لمراقبة أسعار الخبز

دقيق، فيتو
دقيق، فيتو
18 حجم الخط

واصلت أجهزة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية، خاصة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وبيعه بأزيد من السعر المقرر أو دون الإعلان عن الأسعار.

ضبط أكثر من 111 ألف مخالفة مرورية و90 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط عاطل بمطروح وبحوزته 22 ألف عبوة سجائر مهربة

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط نشاط عدد من المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 21 طن دقيق أبيض مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين ومكافحة التلاعب بأسعار السلع الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط المخالفات التموينية مراقبة أسعار الخبز الدقيق المدعم المخابز السياحية وزارة الداخلية حماية المستهلك الأسواق المصرية مكافحة التلاعب بالأسعار قطاع الأمن العام شرطة التموين

مواد متعلقة

ضبط أكثر من 111 ألف مخالفة مرورية و90 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط عاطل بمطروح وبحوزته 22 ألف عبوة سجائر مهربة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو حادث دهس طفل في البحيرة

الداخلية تسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنا

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

وزير الداخلية يأذن لـ 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

حالة المرور اليوم، كثافات بالقاهرة والجيزة مع تكثيف الخدمات الميدانية لضبط الحركة

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

حركة مؤشر الذهب عالميا، الأوقية تخطت حاجز الــ 4 آلاف دولار

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية