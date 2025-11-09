الأحد 09 نوفمبر 2025
حالة المرور اليوم، كثافات بالقاهرة والجيزة مع تكثيف الخدمات الميدانية لضبط الحركة

حالة المرور اليوم:
شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية الملحوظة، وسط انتشار واسع للخدمات والدوريات التابعة للإدارة العامة للمرور، في إطار توجيهات وزارة الداخلية لتيسير حركة المركبات ومواجهة أي أعطال أو تكدسات مفاجئة ضمن خطة الأمن المروري الشاملة.

 

الحالة المرورية خلال اليوم

سجلت غرفة العمليات انتظامًا في حركة السير بمعظم الطرق الرئيسية داخل القاهرة، خاصة في ميدان التحرير، شارع القصر العيني، وكوبري قصر النيل، بينما رُصدت كثافات محدودة في ميدان رمسيس وشارع الجلاء نتيجة زيادة الأحمال.


أما الطريق الدائري ومحور 26 يوليو فشهدا سيولة واضحة خاصة في الاتجاه القادم من ميدان لبنان نحو مدينة 6 أكتوبر، مع انتشار سيارات الإغاثة والدراجات المرورية لمتابعة الحالة لحظة بلحظة.

وفي محافظة الجيزة، ظهرت سيولة نسبية في شوارع السودان وجامعة الدول العربية، فيما تباطأت الحركة جزئيًا بشارع الهرم بسبب استمرار أعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق والتحويلات المرورية المصاحبة له، بينما استمرت حركة السير بسلاسة على طريق البحر الأعظم ومطلع الكريمات الصحراوي.

كما ظهرت كثافات متحركة محدودة بكوبرى 6 أكتوبر والجلاء وقصر النيل وشارع النيل بالعجوزة وميدان الجيزة بسبب زيادة الأحمال. 

حملات مستمرة وتحويلات ميدانية

كثّفت الإدارة العامة للمرور تواجدها الميداني منذ الساعات الأولى من الصباح لمتابعة الانضباط المروري وضبط المخالفات الجسيمة.
كما تم تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة في شارع الأشراف بمنطقة مصر القديمة لرفع كفاءة الطريق، مع نشر الخدمات لتسيير الحركة وتقديم المساعدة للسائقين على مدار اليوم. 

