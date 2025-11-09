الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو حادث دهس طفل في البحيرة

ضبط المتهم
ضبط المتهم
18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق ربع نقل تسبب في إصابة نجل سيدة بإيتاى البارود بالبحيرة عقب تداول مقطع فيديو عن أعمال بلطجة. 

وكانت المتابعة الأمنية، رصدت تداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تضرر إحدى السيدات نتيجة قيام سائق سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه بأحد شوارع إيتاى البارود بالبحيرة، واصطدامه بنجلها، بزعم وجود خلافات سابقة وقيام السائق بأعمال بلطجة وفرض السيطرة.  

جهود الأمن والكشف عن الحقيقة

وكانت جهود الفحص والتحري تمكنت من تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو سائق مقيم بذات العنوان. 

وبمواجهته اعترف بقيادته السيارة بتاريخ 13 سبتمبر الماضي واصطدامه بشقيق الشاكية وإحداث إصابته دون قصد، نافيًا ارتكاب أي أعمال بلطجة.  

كما أقرّت الشاكية (مقيمة بدائرة مركز إيتاى البارود) بصحة أقوال السائق، مؤكدة أن إدعائها كان كاذبًا بهدف لفت انتباه المسئولين لشكواها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة إيتاى البارود حادث ربع نقل اصابة طفل ضبط سائق شكاوى مواقع التواصل أعمال بلطجة التحقيقات الأمنية الامن العام الحوادث المحلية

مواد متعلقة

الداخلية تسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنا

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

وزير الداخلية يأذن لـ 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

حالة المرور اليوم، كثافات بالقاهرة والجيزة مع تكثيف الخدمات الميدانية لضبط الحركة

ضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة و430 تاجر مخدرات خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية يراجع خطط تأمين انتخابات مجلس النواب.. الإعدام للمتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ 6 بالمنيا.. و"الدستورية": اقتحام عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته "جريمة"

تهريب مواد مخدرة وتزوير المستندات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 75 قضية متنوعة

الأكثر قراءة

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالزقازيق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-11-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا والقناة الناقلة

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار في بنك السودان المركزي

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية