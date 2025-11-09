الأمن يكشف تفاصيل فيديو حادث دهس طفل في البحيرة

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق ربع نقل تسبب في إصابة نجل سيدة بإيتاى البارود بالبحيرة عقب تداول مقطع فيديو عن أعمال بلطجة.

وكانت المتابعة الأمنية، رصدت تداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تضرر إحدى السيدات نتيجة قيام سائق سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه بأحد شوارع إيتاى البارود بالبحيرة، واصطدامه بنجلها، بزعم وجود خلافات سابقة وقيام السائق بأعمال بلطجة وفرض السيطرة.

جهود الأمن والكشف عن الحقيقة

وكانت جهود الفحص والتحري تمكنت من تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو سائق مقيم بذات العنوان.

وبمواجهته اعترف بقيادته السيارة بتاريخ 13 سبتمبر الماضي واصطدامه بشقيق الشاكية وإحداث إصابته دون قصد، نافيًا ارتكاب أي أعمال بلطجة.

كما أقرّت الشاكية (مقيمة بدائرة مركز إيتاى البارود) بصحة أقوال السائق، مؤكدة أن إدعائها كان كاذبًا بهدف لفت انتباه المسئولين لشكواها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

