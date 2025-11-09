وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنا

18 حجم الخط

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار الوزارى رقم 1808 لسنة 2025، والذي ينص على رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا ممن فقدوها لأسباب مختلفة؛ وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.

وجاء في نص القرار، الصادر بتاريخ 8/10/2025 والمفوض بالتوقيع من مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، أن أسماء المواطنين المستفيدين من رد الجنسية المصرية تم نشرها في الوقائع المصرية لضمان سريان المفعول القانوني.

أسماء المواطنين الذين تم رد جنسيتهم

وشملت قائمة الأسماء: أشرف محمد عبد العزيز، محمد فتوح محمود، فاروق محمد الدسوقى، سيد عبد الخالق على، ماجد فؤاد إبراهيم، محمد أحمد السيد، صبرى عراقى السيد، إسلام أبو بكر مصطفى، حسنى السيد أحمد، هانى عرفة أيوب، أشرف محروس محمد، محمد عبد الحليم حسنين، معاذ رامى عبد المنعم، ملك رامى عبد المنعم، أوليفيا فريجا كريستنسن محمد فاروق، نورهان يحيى محمد، بسمة يوسف محمد، لبنى على رزق، سارة عبد الناصر خليفة، رولا عمرو يحيى، شيماء محمد محمود

وتشمل الجنسيات التي تم رد الجنسية منها ألمانيا، هولندا، الدنمارك، السعودية، بالإضافة إلى بعض المواطنين المصريين المقيمين داخل البلاد.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للجنسية وحقوق المواطنين وفق الدستور المصري، مع نشره في الوقائع المصرية ليكون ساري المفعول.

