ضبط أكثر من 111 ألف مخالفة مرورية و90 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 111149 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1503 سائقين وتبين إيجابية 79 حالة تعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار جهود الانضباط المروري، تواصل الوزارة حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 832 مخالفة مرورية متنوعة تشمل: تحميل ركاب مخالف، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات الأمن والمتانة.

كما تم فحص 127 سائقًا وتبين إيجابية 11 حالة تعاطي مواد مخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكم، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المستمرة لضبط المخالفات المرورية وتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.