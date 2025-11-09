الأحد 09 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط عاطل بمطروح وبحوزته 22 ألف عبوة سجائر مهربة

تمكنت أجهزة الأمن بمطروح من ضبط عاطل أثناء استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته أكثر من 22 ألف عبوة سجائر مهربة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح عن قيام عاطل مقيم بمحافظة مطروح بالاتجار في السجائر المهربة ومخالفة القوانين المنظمة للتجارة.

الضبط والمواجهة

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة "ملاكى – بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة سيوة، وبحوزته أكثر من 22 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجريدة الرسمية