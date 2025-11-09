الأحد 09 نوفمبر 2025
الداخلية تسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

الداخلية تسمح لـ21
الداخلية تسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية، فيتو
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1807 لسنة 2025، الذي يأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.

وجاء في نص القرار، الصادر بتاريخ 4/10/2025 والمفوض بالتوقيع من مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، أن الأسماء المدرجة في البيان المرفق حصلت على إذن التجنس بالجنسية الأجنبية المحددة قرين اسم كل منهم، مع نشر القرار في الوقائع المصرية لضمان سريان المفعول القانوني.

قائمة الأسماء المأذون لهم بالتجنس

يوسف محمد صبحى إمام أحمد، مازن علاء جمال عبد السلام حسن، محمد حسين محمد عبد المجيد نادى، عمر ياسر شريف السعيد عبده، نبيل عادل شاكر رياض وهبة، سمير ماجد سمير عزمى، ياسين أحمد إبراهيم عبد الرحمن، عمرو جميل على الصافى على عبده، عمر هشام حافظ الخفيف، أشرف ناجى حنا خلة، عبد الرحمن ياسر بسيونى عبد الله، روفائيل نبيل منصور أسخرون، أبانوب رأفت نوح أقلاديوس أقلاديوس، يوسف سمير عدلى متى شنودة، عبد الله سمير عدلى متى شنودة، شادى سامح عبد الستار محمد، ياسر أحمد عبد الكريم سالم جبر الشيخ عيد، سعد الشبراوى البندارى العماوى، عمر أحمد على مبروك، حسانين السيد حسنين محمد عدس، علاء مكرم محمد سعد

وشملت الجنسيات الممنوحة: كندية، أمريكية، هولندية، كومنولث دومنيكا، سودانية، عراقية، مغربية، فلسطينية، فرنسية وإيطالية، مع الاحتفاظ بالمواطنة المصرية لكل منهم.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية المنظمة للجنسية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وفق الدستور والقانون، ونشر القرار في الوقائع المصرية ليصبح نافذًا.

الجريدة الرسمية