أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات نوفمبر.. 8 خطوات لحماية واتساب من الاحتيال والاختراق.. والديار القطرية تبدأ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" في 2026

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير، ليس لمصر فقط لكنه للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السياح من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين.

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة.

أكد رجل الأعمال عاصم سليمان، الأمين المساعد لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب حزب الجبهة الوطنية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود قطاع السياحة المصرية نحو تحول نوعي عبر "رؤية واعية واستراتيجية شاملة"، مشيرًا إلى أن مد مبادرة دعم السياحة حتى أبريل 2026 ورفع سقفها إلى 50 مليار جنيه يعد دفعة استراتيجية حاسمة لطموحات مصر السياحية.

أعلن تطبيق واتساب تفعيل بعض الميزات الجديدة، بهدف زيادة عمليات التأمين ضد الاحتيال والاختراق، من خلال إعداد أمنى موحد يمكن تفعيله بضغطة واحدة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 315 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 7.841 مليون ورقة منفذة على 743 ألف عملية.

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

أعلن الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة "الديار" القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" السياحي الضخم على الساحل الشمالي المصري في عام 2026، وذلك في إطار اتفاقية شراكة استثمارية كبرى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.

أكد محمد السيد، خبير السيارات، أن السوق المصري للسيارات تجاوز مرحلة التخبط التي اتسمت بشائعات "الشراء المؤجل" وانتظار انخفاض سعر الدولار، موضحًا أن هذه الفترة انتهت تمامًا، وأن السوق يعيش الآن أفضل توقيت للشراء منذ فترة طويلة.

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل ورسوم ومصاريف خدمة حساب التوفير للمقيمين خارج مصر.

