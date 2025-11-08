أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات نوفمبر.. 8 خطوات لحماية واتساب من الاحتيال والاختراق.. والديار القطرية تبدأ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" في 2026
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
المشاط: 12% من التجارة العالمية عادت لقناة السويس بعد اتفاق السلام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير، ليس لمصر فقط لكنه للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السياح من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين.
وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف تطبيق نظام "تخطيط الموارد" في الشركات التابعة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة.
عاصم سليمان: الرئيس السيسي يقود التحول الكبير في القطاع السياحي برؤية واعية واستراتيجية شاملة
أكد رجل الأعمال عاصم سليمان، الأمين المساعد لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب حزب الجبهة الوطنية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود قطاع السياحة المصرية نحو تحول نوعي عبر "رؤية واعية واستراتيجية شاملة"، مشيرًا إلى أن مد مبادرة دعم السياحة حتى أبريل 2026 ورفع سقفها إلى 50 مليار جنيه يعد دفعة استراتيجية حاسمة لطموحات مصر السياحية.
8 خطوات لحماية واتساب من الاحتيال والاختراق
أعلن تطبيق واتساب تفعيل بعض الميزات الجديدة، بهدف زيادة عمليات التأمين ضد الاحتيال والاختراق، من خلال إعداد أمنى موحد يمكن تفعيله بضغطة واحدة.
315 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 315 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 7.841 مليون ورقة منفذة على 743 ألف عملية.
المالية تعلن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025
أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.
بلومبرج: الديار القطرية تبدأ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" في 2026
أعلن الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة "الديار" القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" السياحي الضخم على الساحل الشمالي المصري في عام 2026، وذلك في إطار اتفاقية شراكة استثمارية كبرى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.
خبير يكشف التوقيت المناسب لشراء السيارات
أكد محمد السيد، خبير السيارات، أن السوق المصري للسيارات تجاوز مرحلة التخبط التي اتسمت بشائعات "الشراء المؤجل" وانتظار انخفاض سعر الدولار، موضحًا أن هذه الفترة انتهت تمامًا، وأن السوق يعيش الآن أفضل توقيت للشراء منذ فترة طويلة.
مصاريف حساب التوفير للمقيمين خارج مصر من بنك القاهرة
يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل ورسوم ومصاريف خدمة حساب التوفير للمقيمين خارج مصر.
