8 خطوات لحماية واتساب من الاحتيال والاختراق

أعلن تطبيق واتساب تفعيل بعض الميزات الجديدة، بهدف زيادة عمليات التأمين ضد الاحتيال والاختراق، من خلال إعداد أمنى موحد يمكن تفعيله بضغطة واحدة.

الإصدار التجريبى الجديد من واتساب على هواتف اندرويد يعطى إشارات إلى ميزة جديدة تحمل اسم “Strict account settings” أو “الإعدادات الصارمة للحسابات”.

تمثل الميزة الجديدة طريقة سريعة لتفعيل جميع إعدادات الخصوصية دفعة واحدة، ما يقلّل من احتمالية ارتكاب المستخدمين أخطاء أو نسيان بعض خيارات الأمان المهمة.

عند تفعيل الميزة، سيقوم "واتساب" تلقائيًا بـ تفعيل مجموعة من الأدوات لحماية الروابط والصور تتمثل فى 8 خطوات هى:

- حظر الصور والملفات المرسلة من أرقام غير معروفة.

- تعطيل معاينات الروابط.

- كتم المكالمات من جهات اتصال مجهولة.

- تقييد الدعوات إلى المجموعات لتشمل فقط الأشخاص في قائمة جهات الاتصال.

- تفعيل التحقق بخطوتين (Two-step verification).

- حماية عنوان الـ IP أثناء المكالمات.

- تنبيه المستخدم في حال تغيّر رمز الأمان لأحد جهات الاتصال في الدردشات المشفرة.

