السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

8 خطوات لحماية واتساب من الاحتيال والاختراق

واتساب
واتساب
18 حجم الخط

أعلن تطبيق واتساب تفعيل بعض الميزات الجديدة، بهدف زيادة عمليات التأمين ضد الاحتيال والاختراق، من خلال إعداد أمنى موحد يمكن تفعيله بضغطة واحدة.

الإصدار التجريبى الجديد من واتساب على هواتف اندرويد يعطى إشارات إلى ميزة جديدة تحمل اسم “Strict account settings” أو “الإعدادات الصارمة للحسابات”.

تمثل الميزة الجديدة طريقة سريعة لتفعيل جميع إعدادات الخصوصية دفعة واحدة، ما يقلّل من احتمالية ارتكاب المستخدمين أخطاء أو نسيان بعض خيارات الأمان المهمة.

عند تفعيل الميزة، سيقوم "واتساب" تلقائيًا بـ تفعيل مجموعة من الأدوات لحماية الروابط والصور تتمثل فى 8 خطوات هى:

- حظر الصور والملفات المرسلة من أرقام غير معروفة.

- تعطيل معاينات الروابط.

- كتم المكالمات من جهات اتصال مجهولة.

- تقييد الدعوات إلى المجموعات لتشمل فقط الأشخاص في قائمة جهات الاتصال.

- تفعيل التحقق بخطوتين (Two-step verification).

- حماية عنوان الـ IP أثناء المكالمات.

- تنبيه المستخدم في حال تغيّر رمز الأمان لأحد جهات الاتصال في الدردشات المشفرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاصدار التجريبي الدردشات المشفرة الميزات الجديده

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

أحمد كريمة: الإمام الحسن وجه النور الذي وحد الأمة وورث عبقرية النبوة

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

المزيد
الجريدة الرسمية