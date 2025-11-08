السبت 08 نوفمبر 2025
بلومبرج: الديار القطرية تبدأ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" في 2026

 أعلن الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة "الديار" القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" السياحي الضخم على الساحل الشمالي المصري في عام 2026، وذلك في إطار اتفاقية شراكة استثمارية كبرى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.

تفاصيل المشروع والاستثمار

تبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية للمشروع 29.7 مليار دولار، يتم توجيه 3.5 مليار دولار منها لسعر الأرض، و26.2 مليار دولار كاستثمار عيني لعمليات البناء والتطوير، بحسب وكالة بلومبرج.

ويمتد المشروع على مساحة 4900 فدان (حوالي 20.2 مليون متر مربع) بشريط ساحلي يبلغ طوله 7.2 كيلومتر.

كما تمتد خطة التطوير الشاملة للمشروع على مدى 15 عاما لإنشاء مجتمع عمراني متكامل.

كشف الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، في تصريحات تلفزيونية مع "الشرق بلومبرج"، أن المشروع سيضم مناطق سكنية تمثل 60% من إجمالي مساحة المشروع، ومناطق ترفيهية وفنادق ستشمل إنشاء فنادق عالمية المستوى تضم حوالي 4500 غرفة.

ثقة في الاقتصاد المصري

 يأتي هذا الاستثمار الضخم ليعكس ثقة المستثمرين القطريين في استقرار الاقتصاد المصري واستدامة الطلب على القطاع العقاري الفاخر، لا سيما في الساحل الشمالي الذي يستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي مبيعات السوق العقارية المصرية.

رحب المسؤول القطري بالتعاون مع الشركات المصرية، مشيدًا بالخبرات والقدرات التشغيلية الواسعة التي يتمتع بها السوق المحلي.

ويندرج المشروع ضمن خطة "الديار" للتوسع في الأسواق الإقليمية الواعدة، حيث تُعد مصر وجهة استراتيجية رئيسية ضمن محفظة استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف بن طلال عن خطة الشركة لرفع إجمالي استثماراتها في مصر إلى حوالي 43 مليار دولار خلال العقد المقبل، مع دراسة مشروعات جديدة للتوسع.

خبراء الضرائب: مشروع "علم الروم" نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا

مدبولي يرد علي أسباب عدم تنفيذ الدولة لمشروع علم الروم بدلا من قطر

يذكر أن منطقة "علم الروم" تقع شرق مدينة مرسى مطروح، وتعتبر إحدى الوجهات السياحية المميزة بشواطئها الهادئة وطبيعتها الخلابة، كما تضم آثارا لحصن روماني قديم.

