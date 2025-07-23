ما المطلوب لفتح حساب التوفير في بنك القاهرة؟

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن المطلوب لفتح حساب التوفير في فروع البنك.



حساب التوفير

ما الحد الادنى لفتح الحساب؟

"الحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جم

ويتم احتساب العائد بداية من 5001 والفوائد على حساب التوفير تختلف من شريحة لاخرى ويصل العائد الى 6.50% عائد سنوى"

"ما الأوراق المطلوبة لفتح الحساب للأفراد؟

"الأوراق المطلوبة: شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر (وقرار الوصاية إذا وجد)

مستند إثبات شخصية (لا بد في بداية التعامل أن يكون بالرقم القومي أما أي تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن أو البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)

إيصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون).

وإذا كان العميل مولودا خارج جمهوريه مصر العربية يجب إحضار شهادة ميلاد العميل.

لا يشترط وجود وظيفه فى بطاقة الرقم القومى لفتح حساب جارى او توفير بالبنك ولكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهة التي يعمل بها الموظف في حالة اختلاف الوظيفة عما هو موضح بمستند تحقيق الهوية، فعند تقدم أحد العملاء لفتح حساب ولا يوجد وظيفه وحتى نثبت مصدر الدخل يتم طلب إثبات الدخل باي وسيله ممكنه يستطيع العميل بها إثبات دخله ولا يشترط أن يكون مثبتًا بالبطاقه ويمكن إثباته بأي مستند إضافي آخر".

وفيما يخص الشهادات الادخارية المتاحة في بنك القاهرة حاليًّا فهي كالاتي:

شهادة ادخار Primo Mass ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت

الحد الأدنى للشراء

10,000 جنيه مصري

دورية صرف العائد

شهري

سعر العائد

16%



شهادة Primo Affluent ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت

الحد الأدنى للشراء

1,000,000 جنيه مصري

دورية صرف العائد

شهري

سعر العائد

17%



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