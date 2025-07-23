الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ما المطلوب لفتح حساب التوفير في بنك القاهرة؟

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن المطلوب لفتح حساب التوفير في فروع البنك.


حساب التوفير

ما الحد الادنى لفتح الحساب؟
"الحد الأدنى لفتح  الحساب  5000   جم
ويتم احتساب العائد بداية من 5001 والفوائد على حساب التوفير تختلف من شريحة لاخرى ويصل العائد الى 6.50% عائد سنوى"
"ما  الأوراق المطلوبة لفتح الحساب للأفراد؟
"الأوراق المطلوبة: شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر (وقرار الوصاية إذا وجد) 
مستند إثبات شخصية (لا بد في بداية التعامل أن يكون بالرقم القومي أما أي تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن  أو البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)
إيصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون). 
وإذا كان العميل مولودا خارج جمهوريه مصر العربية يجب إحضار شهادة ميلاد العميل. 
لا يشترط  وجود وظيفه فى بطاقة الرقم القومى لفتح حساب جارى او توفير بالبنك ولكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهة التي يعمل بها الموظف في حالة اختلاف الوظيفة عما هو موضح بمستند تحقيق الهوية، فعند تقدم  أحد العملاء لفتح حساب ولا يوجد وظيفه وحتى نثبت مصدر الدخل يتم طلب إثبات الدخل باي وسيله ممكنه يستطيع العميل بها إثبات دخله ولا يشترط أن يكون مثبتًا بالبطاقه ويمكن إثباته بأي مستند إضافي آخر".

وفيما يخص الشهادات الادخارية المتاحة في بنك القاهرة حاليًّا فهي كالاتي:

شهادة ادخار  Primo Mass ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت 
الحد الأدنى للشراء 
10,000 جنيه مصري 
دورية صرف العائد 
شهري 
سعر العائد 
16% 

شهادة Primo Affluent ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت 
الحد الأدنى للشراء 
1,000,000 جنيه مصري 
دورية صرف العائد 
شهري 
سعر العائد 
17%
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادات الادخارية بنك القاهرة بطاقة الرقم القومى حساب التوفير في بنك القاهرة حساب التوفير جواز السفر شهادات الادخار شهادة ادخار عملاء بنك القاهرة فتح حساب التوفير فتح حساب جاري فتح حساب

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع الوزارة – البحث بالاسم فقط

نتيجة تالته ثانوي عام 2025، استعلم الآن برقم الجلوس

استعلم الآن عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 الرسمي

لو مجموعك منخفض.. دليل التظلمات الرسمي لطلاب الثانوية العامة 2025

مقتل 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين أولاد عمومة بقنا

تنسيق الجامعات 2025.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات بالنظام القديم والحديث

أمريكا: الشرع يخاطر بفقدان القوة الدافعة التي أتت به وعليه مراجعة سياسته

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء الأمهات لنجاح الأبناء في الثانوية العامة

المزيد
الجريدة الرسمية