مدبولي: الديار القطرية تسدد 3.5 مليار دولار لمصر ضمن مشروع "علم الروم" نهاية ديسمبر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تفاصيل مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، والذي يُنفذ بالشراكة مع شركة الديار القطرية، مؤكدًا أن المشروع يُعد من أكبر المشروعات العقارية القطرية في العالم.

وأوضح مدبولي أن إجمالي الاستثمارات في المشروع يبلغ 29.7 مليار دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

3.5 مليار دولار نقدًا لمصر قبل نهاية العام

وأشار رئيس الوزراء إلى أن شركة الديار القطرية ستقوم بسداد 3.5 مليار دولار نقدًا لمصر دفعة واحدة بنهاية ديسمبر المقبل، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، بما يعزز من الاحتياطي النقدي ويمنح الاقتصاد دفعة قوية في ختام العام المالي.

حصة عينية ومشاركة في الأرباح لصالح الدولة المصرية

وأضاف مدبولي أن مصر ستحصل على حصة عينية من الوحدات السكنية في المشروع تُقدّر بنحو 397 ألف وحدة، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار.

وتابع: كما ستُمنح هيئة المجتمعات العمرانية نسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد شركة الديار لتكاليف التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الشراكة تحقق توازنًا عادلًا بين الطرفين وتضمن عوائد مستدامة للدولة.

مدينة متكاملة تعمل على مدار العام

وخلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أوضح رئيس الوزراء أن مشروع علم الروم سيشمل تطوير منطقة عمرانية متكاملة تعمل على مدار العام، تضم فنادق فاخرة، وأحياء سكنية، وخدمات متكاملة، ما يجعله وجهة سياحية واستثمارية متميزة على البحر المتوسط، تسهم في تنمية الساحل الشمالي الغربي وتوفير آلاف فرص العمل للشباب المصري.

مدبولي: المشروع يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن إطلاق مشروع علم الروم يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الشراكة بين مصر وقطر، ويعكس قوة الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الشامل، مؤكدًا أن الحكومة تواصل دعم المشروعات الكبرى التي تعزز التنمية وتجذب استثمارات أجنبية ضخمة.

