السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

عاصم سليمان: الرئيس السيسي يقود التحول الكبير في القطاع السياحي برؤية واعية واستراتيجية شاملة

عاصم سليمان
عاصم سليمان
18 حجم الخط

أكد رجل الأعمال عاصم سليمان، الأمين المساعد لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب حزب الجبهة الوطنية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود قطاع السياحة المصرية نحو تحول نوعي عبر "رؤية واعية واستراتيجية شاملة"، مشيرًا إلى أن مد مبادرة دعم السياحة حتى أبريل 2026 ورفع سقفها إلى 50 مليار جنيه يعد دفعة استراتيجية حاسمة لطموحات مصر السياحية.

وأضاف سليمان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا القرار يعكس ثقة الدولة في القطاع السياحي، ويضع مصر في خريطة التنافسية العالمية، لافتًا إلى أن المبادرة تمثل نموذجا حقيقيًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، وقال سليمان: «ذلك الدعم غير المسبوق للمستثمرين في السياحة يؤكد أن الحكومة تدرك تمامًا أن المقومات المصرية الفريدة يجب أن تتحول إلى واقع سياحي فعلي».

واعتبر سليمان أن رفع سقف المبادرة إلى 50 مليار جنيه يعد رسالة واضحة بأن مصر لا تكتفي بالإعلان عن الاصلاحات، بل تنفذها، وتمنح القطاع الأدوات للمنافسة، وتخلق فرصا للاستثمار والنمو، وأضاف: «تلك المبادرة سترفع قدراتنا التنافسية وتجذب شرائح سياحية جديدة.

وأكد سليمان أن هذه المبادرة تفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار بشكل جاد «في منشآت فندقية وتوسعات بمناطق قابلة للتنمية»، وشدد على أن التنفيذ السريع للمبادرة يظهر أن الدولة لا تتعامل مع السياحة كقطاع ترفيهي فقط، بل كركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني»، وأضاف: «نحن أمام فرصة حقيقية للنهوض بهذا القطاع، ولتحقيق حلم أن تصبح مصر الوجهة الأولى للسياحة العالمية».

وشدد سليمان على ان الرئيس السيسي أحدث تحولا حقيقيا فى القطاع السياحي وغير مسبوق، ينبع من رؤية واضحة ووعي عميق بأهمية السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

ابن خالة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

المزيد
الجريدة الرسمية