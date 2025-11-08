عاصم سليمان: الرئيس السيسي يقود التحول الكبير في القطاع السياحي برؤية واعية واستراتيجية شاملة

18 حجم الخط

أكد رجل الأعمال عاصم سليمان، الأمين المساعد لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب حزب الجبهة الوطنية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود قطاع السياحة المصرية نحو تحول نوعي عبر "رؤية واعية واستراتيجية شاملة"، مشيرًا إلى أن مد مبادرة دعم السياحة حتى أبريل 2026 ورفع سقفها إلى 50 مليار جنيه يعد دفعة استراتيجية حاسمة لطموحات مصر السياحية.

وأضاف سليمان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا القرار يعكس ثقة الدولة في القطاع السياحي، ويضع مصر في خريطة التنافسية العالمية، لافتًا إلى أن المبادرة تمثل نموذجا حقيقيًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، وقال سليمان: «ذلك الدعم غير المسبوق للمستثمرين في السياحة يؤكد أن الحكومة تدرك تمامًا أن المقومات المصرية الفريدة يجب أن تتحول إلى واقع سياحي فعلي».

واعتبر سليمان أن رفع سقف المبادرة إلى 50 مليار جنيه يعد رسالة واضحة بأن مصر لا تكتفي بالإعلان عن الاصلاحات، بل تنفذها، وتمنح القطاع الأدوات للمنافسة، وتخلق فرصا للاستثمار والنمو، وأضاف: «تلك المبادرة سترفع قدراتنا التنافسية وتجذب شرائح سياحية جديدة.

وأكد سليمان أن هذه المبادرة تفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار بشكل جاد «في منشآت فندقية وتوسعات بمناطق قابلة للتنمية»، وشدد على أن التنفيذ السريع للمبادرة يظهر أن الدولة لا تتعامل مع السياحة كقطاع ترفيهي فقط، بل كركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني»، وأضاف: «نحن أمام فرصة حقيقية للنهوض بهذا القطاع، ولتحقيق حلم أن تصبح مصر الوجهة الأولى للسياحة العالمية».

وشدد سليمان على ان الرئيس السيسي أحدث تحولا حقيقيا فى القطاع السياحي وغير مسبوق، ينبع من رؤية واضحة ووعي عميق بأهمية السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

