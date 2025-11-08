السبت 08 نوفمبر 2025
اقتصاد

 315 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع

البورصة
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 315 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 7.841 مليون ورقة منفذة على 743 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.362 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 9.195 مليون ورقة منفذة على 674 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي، هذا وقد استحوذت الأسهم على 10.79 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 89.21 % خلال الأسبوع.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، واقترب المؤشر الرئيسي من حاجز 40 ألف نقطة؛ وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.842 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 39949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 49175 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18052 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12081 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15989 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4101 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.800 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 39132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 48158 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17680 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12078 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 15928 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4070 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وارتفع  رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.806 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "EGX 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4053 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " EGX 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة.

وقفز  مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 16061 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة. 

وقفز  مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 48049 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 17650 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4349 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.796 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 38622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 47485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 17450 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12163 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 15990 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأحد الماضي أولى جلسات الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.761 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 38082 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 46869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17206 نقاط، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12078 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 15863 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة. 

