لسهولة القراءة، ميزة جديدة لترتيب الردود من واتساب لـ iOS

يختبر تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوكة لشركة ميتا، ميزة لنظام "iOS" تعمل على ترتيب الردود على رسالة في سلسلة منظمة.

وعند طرح هذه الميزة سيظهر مؤشر جديد في فقاعة الرسالة يعرض عدد الردود المرتبطة بتلك الرسالة، ويفتح سلسلة تضم هذه الردود

وستعرض هذه السلسلة جميع الردود المتربطة بالرسالة الأصلية بترتيب زمني لسهولة القراءة، فيما سيظل كل رد يٌضاف إلى السلسلة جزءًا من المحادثة الأصلية.

نظام الردود المُهيكلة

وعند الرد على رسالة داخل هذه السلسلة، يُمكن للمستخدمين إما الرد على أحدث رسالة أو اختيار رسالة أخرى في السلسلة للرد عليها. وفي هذه الحالة، قد يظهر الرد الجديد مُصنّفًا بـ "رد مُتابعة" (Follow-up reply) للإشارة إلى أنه يتعلق برد سابق وليس رد على الرسالة الأصلية.

وتتيح سلاسل المحادثات للمستخدمين التركيز على نقاش واحد دون تشتيت انتباههم برسائل غير ذات صلة في المحادثة الرئيسية، حيث تعمل كل سلسلة كمحادثة فرعية مرتبطة برسالة محددة، مما يُحافظ على تنظيم الردود وترابطها.

ويُعد نظام الردود المُهيكلة هذا مفيدًا بشكل خاص في المحادثات الجماعية حيث يمكن أن تظهر العديد من الردود في غضون دقائق.

