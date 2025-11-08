خبير يكشف التوقيت المناسب لشراء السيارات

18 حجم الخط

اسعار السيارات، أكد محمد السيد، خبير السيارات، أن السوق المصري للسيارات تجاوز مرحلة التخبط التي اتسمت بشائعات "الشراء المؤجل" وانتظار انخفاض سعر الدولار، موضحًا أن هذه الفترة انتهت تمامًا، وأن السوق يعيش الآن أفضل توقيت للشراء منذ فترة طويلة.

عودة التوازن للسوق واختفاء "الأوفر برايس"

وقال “السيد”: إن الفترة الماضية شهدت تسعيرًا مبالغًا فيه للسيارات، حيث كانت الشركات تحدد الأسعار على أساس أن سعر الدولار سيصل إلى 70 أو 80 جنيهًا، وهو ما تسبب في ارتباك السوق.

لكنه أشار إلى أن الوضع تغيّر مؤخرًا مع بدء عودة التوازن، واختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" بنسبة كبيرة، وظهور عروض وخصومات حقيقية على السيارات الجديدة، إلى جانب نشاط ملحوظ من الوكلاء الذين بدأوا في طرح مخزونهم بعد فترة من التجميد والاحتفاظ بالسيارات.

نصيحة للمستهلكين: لا تنتظروا انخفاضًا جديدًا

ونصح خبير السيارات، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناع الفرصة” تقديم منال السعيد، بقناة “المحور”، المواطنين بأن الوقت الحالي هو وقت الشراء وليس الانتظار، مؤكدًا أن من يترقب انخفاضات إضافية قد يفقد العروض الجارية حاليًا، قائلًا:"الأسعار قد تتغير مجددًا، واللي عايز يشتري عربية دلوقتي هو الوقت الأنسب لي".

سلوك المستهلك المصري بشأن شراء السيارات يحتاج لتغيير

وتساءل “السيد” عن ظاهرة متكررة في سلوك المستهلك المصري "ليه بنخاف نشتري لما الحاجة ترخص، ونجري نشتري لما تغلى؟"، مشيرًا إلى أن هذا السلوك غير المنطقي يجب أن يتغير، خاصة في ظل الظروف الحالية التي توفر فرص شراء حقيقية.

أسعار المستعمل ما زالت مرتفعة بلا مبرر

وفي المقابل، أشار إلى أن سوق السيارات المستعملة يشهد مغالاة غير مبررة، بسبب تمسك الملاك بأسعار مرتفعة ظنًا منهم أن السوق سيصعد مجددًا، أو أن سياراتهم القديمة ذات جودة أعلى من الجديدة.



وأكد أنه عندما تقترب أسعار المستعمل من الزيرو، فمن الأفضل شراء الزيرو، لافتًا إلى أن الطمع والمبالغة في التسعير هما السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات المستعملة، بينما العكس تمامًا يحدث في سوق السيارات الجديدة.

