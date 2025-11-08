السبت 08 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يتفقدان أجنحة العارضين بمهرجان التمور الثامن (فيديو)

مهرجان التمور
مهرجان التمور
تفقد المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار باكيات العارضين ضمن فعاليات مهرجان التمور الثامن المقام بالواحات البحرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لدعم المزارعين وتشجيع حركة التصنيع والتسويق لمنتجات التمور بالمحافظة،  وجاءت الجولة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاع الزراعي، إلى جانب ممثلي الجمعيات والمنتجين المشاركين في المهرجان.

وخلال الجولة، استمع محافظ الجيزة إلى ملاحظات العارضين واحتياجاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير بيئة ملائمة تساهم في دعم المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام صغار المزارعين، كما أشاد بجودة الأصناف المعروضة وتنوع المنتجات التي تعكس التطور الملحوظ في طرق الزراعة والفرز والتعبئة والتصنيع.

وأشار المحافظ إلى أن مهرجان التمور أصبح منصة سنوية مهمة للترويج لمنتجات الواحات البحرية التي تمتاز بسمعة عالية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الخطط الداعمة لتطوير قطاع النخيل وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة به.

وتفقد وزير الزراعة الأجنحة المخصصة للمشاريع الصغيرة والشبابية، معربًا عن تقديره لحرصهم على الابتكار وتقديم منتجات جديدة من التمور المعبأة والمصنّعة، كما وجّه مسؤولي المحافظة بتذليل أي عقبات قد تواجه العارضين خلال فترة إقامة المهرجان.

واختُتمت الجولة بالتأكيد على أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد المحلي بالواحات البحرية.

