افتتاح المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية وسط إقبال كثيف (فيديو)

شهدت الواحات البحرية صباح اليوم انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور، وسط حضور كثيف يعكس أهمية الحدث الذي أصبح أحد أبرز المنصات الداعمة لصناعة التمور في مصر.

وجاء الافتتاح بمشاركة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد من المسئولين والخبراء والمشاركين من مختلف المحافظات والدول المهتمة بتطوير قطاع النخيل والتمور.

وخلال كلمته في الافتتاح، أكد محافظ الجيزة أن المهرجان بات مناسبة سنوية مهمة لدعم المزارعين والمنتجين، والتعريف بجودة التمور المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وقال إن الدولة تولي اهتماما متزايدا بإحياء زراعة النخيل في الواحات البحرية، باعتبارها منطقة ذات جودة إنتاج عالية وإمكانات واعدة للتوسع في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع.

وأشار النجار إلى أن المهرجان يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة إنتاج وتصنيع وتصدير التمور، من خلال دعم سلاسل القيمة، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الزراعة الحديثة، إلى جانب التوسع في إنشاء مصانع التعبئة والتغليف التي ترفع من القيمة الاقتصادية للمنتج المحلي.

كما ثمّن المحافظ الجهود المبذولة من الجهات المنظمة والشركاء المحليين والدوليين لإنجاح الحدث، مشيدا بمستوى المشاركة الواسعة التي تعكس المكانة المتنامية للمهرجان على خريطة الفعاليات الزراعية الدولية.

وشهدت فعاليات الافتتاح عرض منتجات متنوعة من التمور ومشتقاتها، إضافة إلى فقرات فنية وتراثية تعبر عن الهوية الثقافية للواحات البحرية.

ومن المقرر أن تتواصل أنشطة المهرجان على مدار عدة أيام، تتضمن ورش عمل، ومسابقات للمنتجين، وندوات علمية حول أحدث التقنيات في زراعة وصناعة التمور.

