الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع تطوير شارع الإخلاص بالطالبية (صور)

تطوير الشارع
تطوير الشارع
تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة شارع الإخلاص بحي الطالبية، وذلك في المسار الممتد من القطاع الأول لترعة المريوطية وحتى شارع أحمد ضيف الله، وتأتي هذه المتابعة في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق بما يسهم في تسهيل حركة المرور وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تسير بوتيرة متسارعة وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتنسيق العام، بما يضمن تحقيق مظهر حضاري يليق بمحافظة الجيزة.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة تتابع بشكل يومي كافة مشروعات الرصف والتطوير بمختلف الأحياء، بهدف تعزيز السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

وقد تابع الأعمال ميدانيًا حامد سلامة، رئيس حي الطالبية، حرصًا على تنفيذ مراحل المشروع بدقة وكفاءة.

اعمال الرصف اعمال الرصف والتطوير اعمال الرصف والتجميل ترعة المريوطية حامد سلامة رئيس حي الطالبية محافظة الجيزة محافظ الجيزة مشروعات الرصف

الجريدة الرسمية