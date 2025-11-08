القائم بأعمال وزير البيئة تمثل مصر في قمة بيليم للمناخ COP30

18 حجم الخط

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في فعاليات قمة بيليم للمناخ COP30 المقامة في مدينة بيليم البرازيلية، وذلك ضمن جلسة المائدة المستديرة حول "التحول في مجال الطاقة" التي عُقدت برئاسة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وبحضور قادة ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم.

وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن مصر قطعت شوطا مهما خلال السنوات الأخيرة نحو تنويع مصادر الطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة بحلول عام 2035، مشيرة إلى عدد من المشروعات الرائدة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الطاقة.

وشارك في الجلسة عدد من القادة والوزراء من ألمانيا، إسبانيا، شيلي، ناميبيا، سوريا، هولندا، فنلندا، تركيا، أذربيجان، سلوفينيا، الإمارات، أنجولا، وكازاخستان، في إطار الجهود الدولية لتعزيز الانتقال العادل للطاقة والحد من الانبعاثات، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر.

وقد عرضت الوزيرة رؤية مصر للتحول العادل في الطاقة، مؤكدة أن هذا التحول يعد ضرورة تنموية واستراتيجية للدولة، رغم التحديات الكبيرة وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التحول التي قد تصل إلى 250 مليار دولار حتى عام 2050، إلى جانب الحاجة الملحة لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

ودعت د. منال عوض إلى تعزيز الشراكات الدولية العادلة القائمة على مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مع توفير تمويل ميسر وتكنولوجيا متقدمة تفتح المجال أمام استثمارات أوسع للقطاعين العام والخاص، مؤكدة ضرورة ضمان عدم ترك أي دولة خلف الركب أو مطالبتها بالمفاضلة بين التنمية والاستدامة.

وفي ختام الجلسة شددت الوزيرة على أن نجاح التحول العالمي للطاقة لا يقاس بعدد المشروعات فقط، بل بقدرة هذا التحول على تحقيق العدالة وتوفير فرص متكافئة للجميع، مؤكدة أن مصر مستمرة في التزامها بدعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق انتقال عادل وآمن للطاقة

