الخميس 06 نوفمبر 2025
محافظ الجيزة يُعيّن هاني السيسي نائبًا للمشرف على جهاز التفتيش والمتابعة بالديوان العام

هاني السيسي
هاني السيسي
أصدر محافظ الجيزة المهندس عادل النجار قرارًا بتعيين هاني السيسي رئيس مجلس مدينة الحوامدية السابق نائبًا للمشرف على جهاز التفتيش والمتابعة بالديوان العام.

ويأتي القرار في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة داخل الديوان العام ورفع كفاءة الأداء الإداري، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المنتظر أن يسهم تعيين هاني السيسي، بخبرته السابقة في الإدارة المحلية، في دعم خطط المحافظة للتطوير والمتابعة الميدانية وضمان الالتزام بالمعايير الإدارية والتنظيمية داخل مختلف القطاعات.

 

