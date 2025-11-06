محافظ الجيزة يُعيّن هاني السيسي نائبًا للمشرف على جهاز التفتيش والمتابعة بالديوان العام

18 حجم الخط

أصدر محافظ الجيزة المهندس عادل النجار قرارًا بتعيين هاني السيسي رئيس مجلس مدينة الحوامدية السابق نائبًا للمشرف على جهاز التفتيش والمتابعة بالديوان العام.

ويأتي القرار في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة داخل الديوان العام ورفع كفاءة الأداء الإداري، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المنتظر أن يسهم تعيين هاني السيسي، بخبرته السابقة في الإدارة المحلية، في دعم خطط المحافظة للتطوير والمتابعة الميدانية وضمان الالتزام بالمعايير الإدارية والتنظيمية داخل مختلف القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.