جهود مكثفة بمركز العياط بالجيزة استعدادا للعرس الانتخابي، رفع 350 طن مخلفات في يوم واحد

شهد مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة تنفيذ حملات موسعة ضمن توجيهات محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، وبتعليمات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور سكرتير عام المحافظة، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة والإنارة ورفع الإشغالات.

وتابع المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة العياط، تنفيذ الأعمال ميدانيًّا، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها في إطار القانون.

استعدادات مكثفة للانتخابات البرلمانية

وفي إطار الاستعداد لاستقبال العرس الانتخابي لمجلس النواب 2025، بدأت الوحدات المحلية في رفع كفاءة النظافة بالمدارس المقرر عقد اللجان بها، وتحسين الإنارة بالشوارع المؤدية للجان الانتخابية، وتجهيز مقرات الاقتراع لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى مستوى من التنظيم.



كما عقد رئيس المركز اجتماعًا بقيادات مجلس المدينة لبحث آليات المتابعة اليومية وضمان الجاهزية الكاملة للانتخابات، مؤكدًا الالتزام بالمهام المكلفين بها وعدم التدخل في غير اختصاصاتهم لضمان الجودة والانضباط.

حملات إشغالات موسعة وترقيم التكاتك

وشنّت الأجهزة التنفيذية حملة إشغالات مكبرة داخل مدينة العياط، شملت إزالة الإشغالات من محيط السوق الحضاري والمزلقان، ورفع التعديات من الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوحدة المحلية ترقيم التكاتك لليوم الثالث على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بوضع لاصقات رقمية وتحديد القرية أو الوحدة التابع لها كل توك توك، بهدف تعزيز الأمن والسلامة والحد من الجرائم المرتبطة بالمركبات غير المرخصة. ونزل رئيس المركز بنفسه إلى الشارع للمشاركة في وضع الملصقات المرقمة.

رفع 350 طن مخلفات وتنفيذ أعمال تطوير الطرق والإنارة

كما شملت الجهود رفع أكثر من 350 طن مخلفات من نطاق المركز والمدينة في يوم واحد، وجرف ورفع كفاءة طريق مصر–أسيوط الزراعي والطرق الداخلية، وإصلاح أعطال الكهرباء ورفع كفاءة شبكات الإنارة العامة.



وأكد رئيس المركز أن العمل مستمر على مدار الساعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة صحية وآمنة تليق بأهالي العياط.

