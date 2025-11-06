الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات لانطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية (صور)

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
18 حجم الخط

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة الاستعدادات الجارية لانطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية، وذلك فور وصوله إلى مقر انعقاد فعاليات المهرجان مساء اليوم الخميس بقرية منديشة والمقرر إقامته خلال الفترة من ٨ حتى ١٠ نوفمبر الجاري. 

ووجّه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتلبية جميع متطلبات العارضين، مشددًا على توفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الفعاليات وإخراجها بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة محافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أن المهرجان يمثل فرصة واعدة للترويج للمقومات السياحية والاستثمارية بالمدينة، وتمكين الأهالي والعارضين من عرض منتجاتهم المتنوعة والحرف التي تشتهر بها الواحات البحرية، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتحفيز فرص الاستثمار الواعد في هذا القطاع الحيوي.

كما شدد المحافظ على متابعته الدورية للأعمال للاطمئنان على جاهزية موقع المهرجان، مؤكدًا تنظيم دورة استثنائية من المهرجان تعكس الصورة الحضارية لمحافظة الجيزة وتبرز قدرتها على استضافة الفعاليات الدولية بكفاءة وتميز.

وشملت جولة المحافظ المرور على موقع أرض المعارض بقرية منديشة، والتي من المقرر أن تشهد الفعاليات الرئيسية للمهرجان، حيث اطمأن على جاهزية الأجنحة المخصصة للعارضين، واستمع إلى شرح حول مخطط التسكين والعرض.

كما تابع المحافظ خط سير الوفود والحضور، موجهًا بضرورة توفير لوحات إرشادية وأدلة لتسهيل تحركات الزوار عند مداخل المدينة، إلى جانب تجهيز وسائل التنقل والإقامة والإعاشة لضمان تجربة مثالية لكافة المشاركين وضيوف المهرجان.

وتفقد المحافظ كذلك ثلاجات التمور الجديدة المقرر افتتاحها خلال فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن تلك المشروعات تأتي في إطار دعم سلاسل القيمة المضافة لمنتجات التمور وتعزيز قدرات التخزين والتصدير.

وأضاف المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المناطق الواعدة مثل الواحات البحرية، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس حرص الدولة على دعم المجتمعات المحلية وتشجيع المنتجات الزراعية والتراثية التي تميز كل منطقة، مشيدًا بجهود كافة الجهات المشاركة في الإعداد والتنظيم.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة التنفيذية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور صبري رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، وعزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة بالجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عادل النجار محافظ الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة مدينة الواحات البحرية

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يُعيّن هاني السيسي نائبًا للمشرف على جهاز التفتيش والمتابعة بالديوان العام

محافظ الجيزة يتابع تطوير شارع الإخلاص بالطالبية (صور)

تحصين أكثر من 83 ألف رأس ماشية في الجيزة ضد الأمراض الوبائية

انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية السبت المقبل

الواحات البحرية تستعد لانطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية 2025 (فيديو)

الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025.. جاهزية تامة لاستقبال 6.5 مليون ناخب..تأمين ولجان مجهزة بالكامل

وزيرة التنمية المحلية تغادر إلى البرازيل للمشاركة في قمة المناخ COP30

ضبط 6 أطنان دقيق مدعّم و2.5 طن لحوم فاسدة و8 آلاف لتر سولار بالجيزة

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ابنة كريم محمود عبد العزيز تثير الجدل بسبب الهجوم على دينا الشربيني وروبي

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

خدمات

المزيد

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية