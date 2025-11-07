الجمعة 07 نوفمبر 2025
أخبار مصر

محافظة الجيزة تعلن غلق شارع 26 يوليو كليًا باتجاه ميدان لبنان

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل محطة وادي النيل/6 أكتوبر، سيتم تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لعدد 12 برجًا معدنيًا لمسافة 120 مترًا بشارع 26 يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو نحو ميدان لبنان.

وأوضحت المحافظة أن ذلك يستلزم إجراء غلق كلي للشارع في الاتجاه المشار إليه، لمدة 3 أيام، بدءًا من يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 وحتى صباح يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا.

ودعت المحافظة المواطنين قائدي السيارات إلى توخي الحذر واتباع الطرق البديلة خلال فترة الغلق لتفادي أي اختناقات مرورية.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتنفيذ التحويلة المرورية على النحو التالي:

أعلنت محافظة الجيزة المسار البديل الأول لحركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو والراغبة في استكمال السير باتجاه ميدان لبنان خلال أعمال مشروع المونوريل.

ويتمثل المسار البديل في: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

 

ودعت المحافظة قائدي السيارات إلى الالتزام بالمسار الجديد واتباع الإشارات المرورية لتفادي أي اختناقات أو تأخير أثناء تنفيذ الأعمال. 

ويتمثل المسار البديل في: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ودعت المحافظة قائدي السيارات إلى الالتزام بالمسار الجديد واتباع الإشارات المرورية لتسهيل الحركة وتفادي أي اختناقات أثناء تنفيذ الأعمال.

وتُنوّه محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور بشكل منتظم، علمًا بأن حركة المرور خلال مدة التحويلة فى الاتجاه الآخر طبيعية.

