تكريم الفائزين في الدورة الثامنة لمسابقة التمور بالواحات البحرية (فيديو)

شهد مهرجان التمور بالواحات البحرية اليوم فعاليات حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الثامنة لمسابقة التمور، وسط حضور لافت من ممثلي الجهات الرسمية والمزارعين والمهتمين بقطاع التمور، وجاءت هذه الدورة لتؤكد استمرار الجهود الرامية إلى دعم التنمية الزراعية وتعزيز جودة الإنتاج المحلي من التمور، أحد أهم المحاصيل التي تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الزراعية والاقتصادية.

وخلال الحفل، أعلن المنظمون أسماء الفائزين في مختلف الفئات التي شملت أفضل مزرعة منتجة، وأجود الأصناف، وأفضل أساليب التعبئة والتغليف، إضافة إلى فئة الابتكار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور، وتم تتويج الفائزين بدروع وشهادات تقدير، إلى جانب مكافآت تشجيعية تهدف إلى تحفيز المنافسة والارتقاء بمعايير الجودة.

وأكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار في كلمته أن المسابقة أصبحت منصة سنوية تحتضن الإبداع في مجال زراعة التمور وصناعتها، وتسهم في إبراز جهود المزارعين والمنتجين الذين يطوّرون أساليب الزراعة والعناية بالمحصول، كما شدد على أهمية الاستمرار في دعم القطاع بما ينسجم مع الخطط الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوى الإنتاج.

ونالت المبادرات الشبابية في مجالات التعبئة الذكية والتسويق الرقمي إشادة خاصة، حيث اعتبر القائمون على الحفل أنها تضيف روحًا جديدة إلى الصناعة وتفتح آفاقًا أوسع للوصول إلى أسواق محلية وعالمية.

واختتم الحفل بجولة داخل المعرض المصاحب الذي ضم عروضًا لأصناف متنوعة من التمور ومنتجاتها، إضافة إلى منصات قدمت نماذج ابتكارية في تصنيع مشتقات التمور. وقد عبّر الحضور عن إعجابهم بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المنافسة وبالجهود المبذولة لتطوير قطاع زراعة النخيل.

