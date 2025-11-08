العقوبات القانونية المتوقعة لفتاتين تدخنان "الفيب" داخل مترو الأنفاق

18 حجم الخط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا فيديو يظهر فتاتين تدخنان جهاز "الفيب" داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، مما أثار استياء الركاب ودفع البعض للتدخل والمطالبة بالتوقف عن هذا التصرف.

ورغم اعتراضات الركاب، لم تُبدِ الفتاتان أي اكتراث واستمرتا في تدخين "الفيب"، مما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الظاهرة التي تتزايد في الأماكن العامة.

العقوبة القانونية لتدخين "الفيب" في الأماكن العامة

وفقا للقانون المصري، يُعتبر تدخين أجهزة "الفيب" (أو ما يُعرف بالسجائر الإلكترونية) في الأماكن العامة مخالفًا للقوانين المنظمة للصحة العامة، وتحديدًا القانون رقم 154 لسنة 2007، الذي ينظم استخدام التبغ في الأماكن العامة والمغلقة. وتشمل هذه القوانين جميع وسائل التدخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

ويُجَرم القانون التدخين في الأماكن المغلقة مثل وسائل النقل العامة، بما فيها مترو الأنفاق، حيث يعاقب كل من يُضبط وهو يدخن داخل المترو أو في الأماكن العامة بفرض غرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه مصري، كما قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في حال تكرار المخالفة أو تعمد إيذاء الآخرين.

وتعمل الجهات المختصة على تتبع الواقعة، وفي حال تم تحديد هوية الفتاتين، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن وفقًا للوائح المنظمة.

تزايد ظاهرة "الفيب" في الأماكن العامة

تعد ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة من الظواهر المتزايدة في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع العديد من المسؤولين إلى إصدار تحذيرات من مخاطر هذه الأجهزة على الصحة العامة.

وبالرغم من أن "الفيب" يُعتبر أقل ضررًا من السجائر التقليدية، إلا أن استنشاق الأبخرة الصادرة عنها يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على صحة الأفراد، خصوصًا في الأماكن المزدحمة مثل المترو والمراكز التجارية.

وتتخذ الحكومة المصرية خطوات لتعزيز الوعي حول المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية، وقد حثّت الجهات المعنية على زيادة الرقابة في الأماكن العامة لتطبيق القوانين المعمول بها، كما يُشَدد على ضرورة نشر الوعي بين المواطنين حول ضرورة الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين في الأماكن العامة.

