السبت 08 نوفمبر 2025
اليوم نظر محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي بتهمة بث فيديوهات خادشة

 تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، نظر ثاني جلسات محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم البلوجر محمد عبد العاطي، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على محمد عبد العاطي أحد صناع المحتوى، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد عبد العاطي الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وخلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة الأمنية على: «هاتف محمول ماركة iPhone 13 - مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه مصري - سيارة ميتسوبيشي باجيرو - دلائل رقمية تؤكد إدارته لحساب «Mohamed abdelaty taha» على تيك توك - وقناة «مع كامل احترامي» على يوتيوب».

كما كشفت التحريات عن ارتباط حسابه على تطبيق «إنستاباي» بحساب مصرفي في أحد البنوك يحتوي على رصيد قدره 818,638 جنيهًا مصريًا.

وبمواجهته، أقر محمد عبد العاطي بقيامه بنشر تلك المقاطع بهدف جذب نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح مادية من خلال التفاعل على صفحاته الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

