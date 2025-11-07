حبس عامل سرق سبائك ذهبية من فيلا بالتجمع الخامس

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة حبس عامل متهم بسرقة سبائك ذهبية من داخل فيلا في منطقة التجمع الخامس ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة سبائك ذهبية من داخل فيلا بالتجمع الخامس

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط (عامل) بدائرة القسم بتهمة سرقة عدد من السبائك الذهبية من داخل فيلا ملك أحد الأشخاص كائنة بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

