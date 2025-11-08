السبت 08 نوفمبر 2025
حوادث

بعد قليل، محاكمة التيك توكر "لوشا" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة التيك توكر لوشا، لاتهامه ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، تتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.

 

محاكمة التيك توكر لوشا

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت تفاصيل القبض على التيك توكر الشهير بـ"لوشا"، بعد نشره مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد عنف ومحتوى مخالف للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات ضد التيك توكر “ لوشا”، تفيد بقيامه بنشر مقاطع مسيئة عبر حساباته الإلكترونية، تمثل خروجًا سافرًا على القيم والعادات المجتمعية.


وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من الشرطة من ضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وبمواجهته، أقر المتهم بنشر تلك المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

