الجمعة 07 نوفمبر 2025
النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل فيلا بالتجمع الخامس

انتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل فيلا بـمنطقة التجمع الخامس، دون وقوع أي إصابات. ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور أمر اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبین نشوب حريق بوحدة تكييف داخلية امتدت إلى انتريه بصالة شقة بالطابق التاني بفيلا مكونة من 3 طوابق، والحريق على مساحة 4 أمتار تقريبا.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

