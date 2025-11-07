الجمعة 07 نوفمبر 2025
حبس عصابة سرقة الإسكوتر بمنشأة ناصر

 قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الإسكوتر بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وتنفيذ 7 عمليات بمنطقة منشأة ناصر، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة الإسكوتر بمنشأة ناصر

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات الكهربائية "سكوتر" بأسلوب "توصيل الأسلاك".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئي النية (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما وبحوزتهما الدراجات الكهربائية المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية