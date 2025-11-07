مشاهد هزت حلوان، تفاصيل جريمة قتل صاحب محل شهير على يد "صديق الأمس"

18 حجم الخط

استيقظت مدينة حلوان، جنوب القاهرة، على واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت أركانها، بعدما عُثر على جثمان "علي ماهر عباس"، صاحب محل "كشري أ. ر" الشهير، غارقًا في دمائه داخل محله، عقب مشاجرة انتهت بمقتله على يد صديقه القديم في المنطقة يُدعى “حلمي. أ. ح”.

ففي لحظات قصيرة، تحوّل المكان الذي كان مقصدًا للأهالي والطلاب لتناول وجبات الكشري الساخنة إلى مسرح لجريمة ثأر قديم يعود تاريخه لأكثر من 15 عامًا.

15 عامًا من الكراهية.. انتهت بجريمة دم

كشفت التحريات الأولية أن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، فالمتهم، الذي وصفته الأجهزة الأمنية بأنه "مسجل خطر"، كان يحمل في صدره غضبًا دفينًا منذ عام 2009، حين نشب خلاف حاد بينه وبين المجني عليه انتهى بحبسه.

خرج المتهم من السجن وهو يشعر بالظلم، لكنه قرر الانتظار.. انتظر حتى زوّج ابنته واطمأن عليها، ثم بدأ التخطيط لما وصفه بـ"استعادة حقه".

الأدهى من ذلك، أن المتهم ظهر في مقطع فيديو قبل الجريمة بساعات، يتوعد فيه المجني عليه بالانتقام، مؤكدًا أنه "هياخد حقه بإيده"، قبل أن يتوجه إليه بالفعل وينفّذ تهديده.

لحظات الرعب في شارع صلاح سالم

أهالي منطقة صلاح سالم بحلوان استيقظوا على صرخات قادمة من محل الكشري الشهير، وسرعان ما هرعوا إلى المكان ليجدوا صاحب المحل غارقًا في دمائه، بعدما تهشمت جمجمته إثر اعتداء عنيف.

في دقائق معدودة، وصلت قوات الأمن ومباحث حلوان إلى موقع الحادث، وأغلقوا الشارع أمام المارة، فيما ارتسمت ملامح الصدمة على وجوه الجيران والزبائن المعتادين الذين لم يصدقوا ما حدث لصاحب المكان الهادئ.

اعترافات صادمة أمام النيابة

بعد جهود سريعة، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المتهم الذي لم ينكر فعلته، بل اعترف بها تفصيليًا قائلًا: "اتحبست زمان بسببه، واستنيت سنين لما أفرّغ غيلي.. كان لازم آخد حقي بإيدي".

وأكد المتهم أنه نفّذ الجريمة بعد أن شعر بأن الوقت قد حان لإنهاء خلاف "ظلمه فيه" منذ سنوات طويلة، بحسب أقواله أمام النيابة.

كاميرات المراقبة تكشف الحقيقة

تبين من فحص كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الجريمة، أن المتهم كان يراقب المحل منذ أيام، وتوجه إليه في ساعة مبكرة من الصباح، مستغلًا خلو الشارع من الزبائن.

كما تجري الأجهزة الأمنية حاليًا تحليل محتوى الفيديو الذي نشره المتهم قبل تنفيذ جريمته، تمهيدًا لإضافته إلى ملف القضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.