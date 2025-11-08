النيابة تعاين موقع حادث تصادم تسبب في مصرع وإصابة 13 شخصا بالصف

18 حجم الخط

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص تقل عمال بمصنع الطوب بالمنطقة الصناعية بمنطقة الصف جنوب شرق الجيزة، والتي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بنقل جثامين المتوفيين للمشرحة وإعداد تقرير وافي عن أسباب وفاتهم، وكلفت بانتداب فريق من مرور الجيزة لمعاينة موقع الحادث وإعداد تقرير وافي عنه.

حادث تصادم بين سيارتين

كان مركز شرطة الصف قد تلقى بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق المصانع وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل محملة بالطوب، وقد أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين وتبين أن الضحايا عمال بمصنع الطوب بالمنطقة الصناعية بالصف كانوا فى طريقهم إلى العمل.



و تم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

و تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بعد أن تسبب الحادث فى تعطيلها، وتحفظ رجال الأمن على سائق السيارة النقل المتسببة فى الحادث.

