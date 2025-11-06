هل استخدام الدهن البقري في الطهي صحي أم لا؟.. أخصائي تغذية علاجية يجيب

18 حجم الخط

الدهن البقري من أنواع الدهون التي تستخدمها بعض ربات البيوت فى الطهى، حيث يحرصن على شرائه وتذويبه لتحويله إلى مادة دهنية نسبه السمن ثم يعبأ فى برطمانات ويستخدم في الطهي.

واستخدام الدهن البقري فى الطهى أمر ليس بجديد بل كانت تقوم به الجدات قديما، فهو يمنح الطعام مذاق مميز ولا يقاوم، ولكن يتساءل البعض حول هل هذا الدهن صحى أم لا.

طريقة استخدام الدهن البقري فى الطهى

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الدهن البقري نفسه كنز صحي طبيعي، وكان يستخدم قديما قبل الزيوت النباتية المصنعة، ويتم استخدامه من خلال إحضار قطع من دهن البقر ووضعها على نار هادئة فى حلة أو مقلاة، ونتركه حتى يذوب وينفصل السائل عن الأنسجة، ثم نصفى الخليط جيدا ونأخذ السائل الناتج، محفظه فى برطمان زجاجي ونلاحظ أنه بعد أن يبرد يتحول إلى مادة مثل الزبد، وعندما نسخته يعود سائل مثل الزيت، وهو يعرف بإسم بيف تالو، أو الذهب السائل مثلما كان يطلق عليه قديما.

دهن البقر

الدهن البقري طبيعي 100% وآمن على الصحة

وأضاف سلامة: هناك بعض ربات البيوت فى وقتنا الحالى يستخدمون البيف تالو أو دهن البقر وبدأ ينتشر مرة أخرى، وذلك لأنه دهن طبيعي 100% وغير مصنع، ولا يحتوى على زيوت نباتية مهدرج، ولا به اى إضافات كيميائية، وبالتالي يتعامل معه الجسم على أنه دهن طبيعي مثل الزبد والسمن البلدى.

الدهن البقرى يتحمل الحرارة العالية

وتابع: كما يتميز دهن البقر بأنه يتحمل الحرارة العالية، ولا يفسد بسهولة من الحرارة العالية مثل الزيوت النباتية ما يجعله مناسبا وصحة لقلي البطاطس والدجاج أو أى طعام آخر، كما أنه مفيد للقلب والهرمونات إذا تم تناوله باعتدال لأنه يحتوى على دهون مشبعة طبيعية يحتاجها الجسم لتوازن الهرمونات وصحة الدماغ، كما أنه غني بفيتامينات ذائبة في الدهن، مثل فيتامين A وD وE وK، وجميعهم يساعدوا في تقوية المناعة، وتحسين البشرة، وتقوية العظام، كما أنه يمكن تسخينه أكثر من مرة دون أن يفسد وهو ما يميزه، على عكس الزيوت النباتية التي تتأكسد سريعا فى الحرارة وتخرج مواد ضارة.

فوائد الدهن البقري فى الطهى

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن أشخاص عديدة يظنون أن الدهن الحيوانى مصر ولكن الحقيقة أن الضرر يأتى من الاستخدام الخاطئ، مثل تناول دهون كثيرة بدون توازن ومن مصادر سيئة وغير صحية، لكن لو فى حالة استخدام دهن طبيعي نقي بدلا من الزيوت المصنعة فلا ضرر منه بل على العكس سنلاحظ أن المذاق أفضل وأن طاقة الجسم أصبحت أعلى والشعور بالشبع أصبح سريع، لذا يفضل استخدام دهن البقر فى الطعام والقلي.

