فاو: ارتفاع أسعار الزيوت النباتية وتراجع الحبوب والأرز فى مارس

كشف التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة( الفاو) عن ارتفاع فى أسعار السلع الغذائية خلال الشهر الماضى بصورة طفيفة بينما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بصورة حادة.

التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) كشف عن متوسط مؤشر الفاو، والذي يتابع شهريا تغير أسعار مجموعة من السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 127.1 نقطة في مارس في مقابل تقدير معدل فبراير بلغ 126.8 نقطة.

أسعار الحبوب والأرز

وانخفض مؤشر فاو لأسعار الحبوب 2.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، مسجلا انخفاضا 1.1 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجعت أسعار القمح، مع انحسار المخاوف بشأن أحوال المحاصيل في بعض الدول الرئيسية المصدرة في نصف الكرة الشمالي، بينما انخفضت أيضا أسعار الذرة والذرة الرفيعة.

وأشارت الفاو إلى أن مؤشر أسعار الأرز انخفض 1.7 % مقارنة بالشهر السابق، وسط ضعف الطلب على الواردات ووفرة المعروض من الصادرات.

وانخفض متوسط ​​أسعار السكر 1.6%، مدفوعا بمؤشرات ضعف الطلب العالمي. وذكرت الفاو أن هطول الأمطار في جنوب البرازيل ساهم في هذا الانخفاض، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب المخاوف بشأن التوقعات العامة للإنتاج في البرازيل والهند.

اسعار الارو والحبوب

اسعار الزيوت النباتية

وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية ارتفع 3.7 % مقارنة بشهر فبراير، مع ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت ودوار الشمس جميعها نتيجة للطلب القوي على الواردات.

وشهدت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعا 23.9 % عنها قبل عام.

اسعار الزيوت النباتية

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