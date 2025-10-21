الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
استشاري يحذر من تناول الزيت الحار لاحتوائه على الزئبق

الزيت الحار من أنواع الزيوت النباتية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة منذ القدم حيث عرفه المصريون منذ زمن بعيد ويستخدم عادة فى تحضير طبق الفول.

والزيت الحار له مذاق مميز وقيمة غذائية عالية لذا تحرص بعض ربات البيوت على استخدامه فى الأكلات المختلفة وأحيانا بطبق السلطة.

مخاطر تناول الزيت الحار 

 ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن الزيت الحار هو زيت بذور الكتان، كان من الزيوت الطبيعية التى لا غبار عليها لاحتوائها على أوميجا 3، ولكن للأسف الدراسات الحديثة أثبتت احتوائه على نسبة من الزئبق وهى مادة خطيرة على الجسم، لذا يجب الامتناع عن تناول الزيت الحار.

وأضاف نزيه، أنه يجب استبدال الزيت الحار بزيت الزيتون فهو صحي وذات قيمة غذائية عالية وليس له أى أضرار ويوضع على طبق الفول وطبق السلطة وطبق الجبنة حسب الرغبة، كما أن مذاقه لذيذ.

 

مخاطر تناول الزئبق فى الطعام 

 ووجود الزئبق في الطعام يعد من أخطر المشكلات الصحية التي قد تؤثر على الصحة على المدى الطويل، خاصة إذا تراكم في الجسم. والزئبق عنصر سام يمكن أن يتواجد في البيئة نتيجة الأنشطة الصناعية، وينتقل إلى السلسلة الغذائية عبر المياه والأسماك والنباتات. 

ومن أضرار الزئبق على الصحة:-

  • يؤثر على الجهاز العصبي، ويعد الزئبق من السموم العصبية القوية، ويسبب ضعف الذاكرة والتركيز، والارتعاش، والتعب الذهني، وعند الأطفال والحوامل، قد يؤدي إلى تأخر النمو العقلي واللغوي للجنين أو الطفل.
  • يؤثر على الكلى والكبد، يسبب تراكم الزئبق تلف في خلايا الكبد والكلى مما يؤثر على قدرتها في تنقية الجسم من السموم.
  • يؤثر على القلب والأوعية الدموية، وأظهرت دراسات أن زيادة الزئبق في الدم ترتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • يؤثر على الجهاز المناعي، حيث يضعف الزئبق جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.
  • يؤثر على الصحة الإنجابية، حيث يسبب ضعف الخصوبة لدى الرجال والنساء، وقد يؤدي إلى تشوهات خلقية لدى الأجنة.
الجريدة الرسمية