استشاري: السمن البلدي والبيض والكبدة لا ترفع الكوليسترول بالدم

ارتفاع الكوليسترول بالدم من المشكلات الصحية التي تشمل خطورة بالغة لأن ارتفاع الكوليسترول يعنى التعجيل بأمراض القلب والشرايين والضغط.

وارتفاع الكوليسترول بالدم، عادة يحدث بسبب العادات الغذائية الخاطئة وقلة الحركة ما يؤثر على الصحة بشكل عام ويسبب مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن جرت العادة على أن اللحوم الحمراء التى بها قطع دهون “ملبسة”، والكبدة والسمن البلدى والزبد البلدى أيضا والبيض جميعها أكلات ترفع نسبة الكوليسترول بالدم، لذا يقلل أو يمتنع معظم كبار السن عن تناول هذه الأطعمة حفاظا على الصحة.

ارتفاع الكوليسترول بالدم

أكلات لا ترفع الكوليسترول بالدم

وأضاف سلامة، أنه فى الحقيقة هذا الكلام مجرد خرافات توارثناها لا أساس علمى لها، بل على العكس هذا الأكلات مثل اللحوم الحمراء الدهنية والبيض والكبدة والسمن البلدى والزبد البلدي أكلات صحية يحتاجها الجسم للحفاظ على القوة البدنية الصحة العامة لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين الحيوانى والكالسيوم وفيتامين د وغيرهم من العناصر الغذائية المهمة لذا يجب تناولهم وهذه الأكلات بريئة تماما من رفع الكوليسترول بالدم.

أسباب ارتفاع الكوليسترول بالدم

وتابع، أن الكبد هو الذى يصنع الكولسترول وليس بالطعام، وذلك من خلال الإكثار من الأكلات السابقة وغيرها من الأكلات الدهنية بشكل عام، تزداد الالتهابات بالجسم ما يدفع الكبد إلى صناعة الكوليسترول بالدم بشكل زائد عن الحد وأيضا القلق والتوتر يدفعان الكبد إلى تصنيع الكوليسترول بالدم بشكل زائد ما يسبب مخاطر عديدة بالجسم.

نصائح لتجنب ارتفاع الكوليسترول بالدم

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه لتجنب ارتفاع الكوليسترول بالدم، يجب تناول طعام صحى ومتوازن مع زيادة الحركة وممارسة الرياضة وبالنسبة الكبدة واللحوم الحمراء الدهنية والبيض والسمن والزبد البلدى لا مانع منهم ولكن بكميات مناسبة حفاظا على الصحة، مع ضرورة تجنب التوتر والقلق للحفاظ على صحة الكبد والوقاية من مخاطر الكوليسترول بالدم.

