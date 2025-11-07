محمد صلاح على بعد خطوة من معادلة رقم تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة قوية بين ليفربول ومانشستر سيتي، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي قد تشهد تحقيق محمد صلاح رقم تاريخي جديد في مسيرته مع الريدز.

ويحتاج صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، إلى مساهمة واحدة فقط سوى تسجيل هدف أو صناعة، من أجل كسر الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم واين روني، كأكثر لاعب ساهم في أهداف مع فريق واحد بتاريخ البريميرليج.

ويمتلك صلاح حتى الآن 276 مساهمة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بواقع 188 هدفا و88 تمريرة حاسمة، وهو نفس عدد مساهمات روني مع مانشستر يونايتد 183 هدفا و93 صناعة، ما يجعل مواجهة مانشستر سيتي فرصة ذهبية للنجم المصري للانفراد بالرقم التاريخي.

تصريحات سلوت عن مباراة ليفربول والسيتي

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الإصابات قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة بعد غد الأحد، كما أشار إلى السر وراء تغيير مكان لعب الألماني فلوريان فيرتز.

قال سلوت في المؤتمر الصحفي: "تركيزي الوحيد هو على أنفسنا، واهتمامنا الآن ينصب على تحقيق الاستمرارية في الأداء، لقد خسرنا بعض المباريات كما تعلمون لكننا فزنا في آخر مباراتين".

أضاف: "تركيزنا الآن على التحسن واستعادة جاهزية اللاعبين، وسنرى إلى أين سيقودنا ذلك".

تابع: "ألكسندر إيزاك سيتدرب مع الفريق اليوم، للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، لكن موقفه لم يحدد من مباراة مانشستر سيتي، كما أنه من المتوقع جاهزية أليسون بيكر عقب التوقف الدولي، ليتواجد في مباراة نوتنجهام فورست".

واصل: "أندرو روبرتسون لعب 3 مباريات خلال 7 أيام، لقد شعرت أنه مرهقًا لذا أخرجته في نهاية مباراة ريال مدريد، سنرى اليوم كيف تسير عملية الاستشفاء".

أشار مدرب ليفربول: "كنا نعلم أننا قادرون على الفوز ضد ريال مدريد وأستون فيلا، الأمر لم يكن مفاجئًا، وكان مفيد لنا أن الخصم لعب كما توقعنا".

مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، من المقرر أن تقام في تمام السادسة والنصف مساء بعد غد الأحد، على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

