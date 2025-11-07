الجمعة 07 نوفمبر 2025
رياضة

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 11

ليفربول
ليفربول
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 19 نقطة ثم ليفربول ثالثا برصيد 18 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 11 المقرر بدايتها غدا السبت.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 11 

1- أرسنال 25 نقطة 
2- مانشستر سيتي 19 نقطة
3- ليفربول 18 نقطة
4- سندرلاند 18 نقطة
5- بورنموث 18 نقطة
6- توتنهام هوتسبير 17 نقطة
7- تشيلسي 17 نقطة
8- مانشستر يونايتد 17 نقطة
9- كريستال بالاس 16 نقطة
10- برايتون 15 نقطة
11- أستون فيلا 15 نقطة
12- برينتفورد 13 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
14- إيفرتون 12 نقطة
15- فولهام 11 نقطة
16- ليدز يونايتد 11 نقطة
17- بيرنلي 10 نقاط
18- وست هام 7 نقاط
19- نوتنجهام فوريست 6 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

وتنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 5 مواجهات، فيما تختتم الجولة يوم الأحد بمثلهم وعلى رأسهم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بملعب الاتحاد.

مواعيد مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي 

السبت 8 نوفمبر 2025 

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً 

إيفرتون ضد فولهام - 5 مساءً 

وست هام ضد بيرنلي - 5 مساءً 

سندرلاند ضد أرسنال - 7:30 مساءً 

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً 

الأحد 9 نوفمبر 2025 

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساءً 

أستون فيلا ضد بورنموث - 4 مساءً 

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً 

نوتينجهام فورست ضد ليدز يونايتد - 4 مساءً 

مانشستر سيتي ضد ليفربول - 6:30 مساءً 

ترتيب الدوري الإنجليزي أرسنال جدول ترتيب الدوري الانجليزي مانشستر سيتي ليفربول سندرلاند بورنموث توتنهام هوتسبير مانشستر يونايتد ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

