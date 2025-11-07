الجمعة 07 نوفمبر 2025
بمشاركة مصر، مواعيد مباريات بطولة كأس العين الدولية الودية

كشفت قناة أبو ظبي الرياضية تفاصيل بطولة كأس العين الدولية الودية التي ستقام على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أربعة منتخبات تأهلت جميعها إلى نهائيات كأس العالم 2026.

الفرق المشاركة في البطولة

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات مصر، أوزبكستان، إيران، وكاب فيردي، حيث تأتي ضمن استعدادات تلك المنتخبات لخوض الاستحقاقات القارية المقبلة، وعلى رأسها كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال ديسمبر المقبل، إلى جانب التحضير للمونديال العالمي.

ويقص منتخبا إيران وكاب فيردي شريط البطولة يوم 13 نوفمبر، على أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره أوزبكستان في اليوم التالي 14 نوفمبر.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 نوفمبر بين المنتخبين الخاسرين في الدور الأول، فيما تختتم المنافسات يوم 18 نوفمبر بإقامة النهائي بين الفائزين، لتحديد بطل النسخة الحالية من كأس العين الدولية.

الجريدة الرسمية