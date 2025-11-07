الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجامعات المصرية تشارك بوفد رفيع في مؤتمر QS لآسيا والمحيط الهادئ

مؤتمر QS لآسيا والمحيط
مؤتمر QS لآسيا والمحيط الهادئ
18 حجم الخط

شاركت مجموعة من الجامعات المصرية بوفد رفيع المستوى يضم رؤساء جامعات ونوابهم وخبراء التصنيف والتعاون الدولي في مؤتمر QS لآسيا والمحيط الهادئ الذي عُقد في سيول بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025. 

كما شاركا في المؤتمر جامعات: الأزهر، المنيا، المنوفية، المنصورة، دمياط، الأقصر، جنوب الوادي، سوهاج، الجامعة المصرية اليابانية، جامعة الملك سلمان الدولية، مدينة زويل، الأكاديمية العربية، وجامعة الجلالة.

وجاء ذلك بهدف تعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية وتوسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعات المصرية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الجامعة المصرية اليابانية رؤية مصر 2030

مواد متعلقة

مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يُطلق أول بودكاست جامعي

مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس يحصل على شهادات الأيزو للجودة والبيئة

إعادة افتتاح مركز الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره

أساتذة وطلاب جامعة عين شمس ينظمون قافلة للتبرع بالدم

مروة محمد عبد اللطيف مديرا لبرنامج العمران وأماني عبد العزيز أمينا بكلية هندسة عين شمس

وزير التعليم العالي: نستهدف التحول من مستهلك للمعرفة إلى دولة منتجة ومصدرة

وزير التعليم العالي: فوز العناني باليونسكو إنجاز وطني جديد من النجاحات الدولية

"المالية" توجِّه بحل مشكلة علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

انخفاض كبير في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

تدهور حالة إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروع وزوجته تنهار داخل المستشفى (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

ماذا تفعل لو تعرضت فلوسك لعملية سحب وهمي من ماكينة ATM؟

سعر الفاكهة اليوم، العنب المستورد يرفع شعار"هذا هو المستحيل" والتين يغازل المصريين

موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وبيموت، استغاثات لإنقاذ حياة إسماعيل الليثي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الأولى لزيادة الرزق والبركة في الأولاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية