الجامعات المصرية تشارك بوفد رفيع في مؤتمر QS لآسيا والمحيط الهادئ

شاركت مجموعة من الجامعات المصرية بوفد رفيع المستوى يضم رؤساء جامعات ونوابهم وخبراء التصنيف والتعاون الدولي في مؤتمر QS لآسيا والمحيط الهادئ الذي عُقد في سيول بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.

كما شاركا في المؤتمر جامعات: الأزهر، المنيا، المنوفية، المنصورة، دمياط، الأقصر، جنوب الوادي، سوهاج، الجامعة المصرية اليابانية، جامعة الملك سلمان الدولية، مدينة زويل، الأكاديمية العربية، وجامعة الجلالة.

وجاء ذلك بهدف تعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية وتوسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

