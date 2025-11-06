إعادة افتتاح مركز الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره

18 حجم الخط

افتتحت جامعة عين شمس مركز الشهر العقاري والتوثيق بعد تطويره، في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل وجامعة عين شمس، وتحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وقد قام الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بافتتاح المركز، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل، من بينهم المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار سامح رمضان وكيل المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري.

ويأتي تطوير مركز الشهر العقاري بالجامعة في إطار جهود الدولة لتحديث وتطوير الخدمات الحكومية، وتطبيق منظومة التحول الرقمي بما يسهم في تيسير الخدمات للمواطنين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن إعادة افتتاح المركز بعد تطويره يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن المركز المطوّر يُعد نموذجًا حضاريًا متكاملًا لتقديم الخدمات المميكنة داخل الحرم الجامعي.

ومن جانبهم، أوضح ممثلو وزارة العدل أن افتتاح المركز يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، ويعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.

يُذكر أن مركز الشهر العقاري بجامعة عين شمس تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتقديم خدماته إلكترونيًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء مؤسسات حكومية عصرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور محمد ضياء زين العابدين بتكريم المستشارين من وزارة العدل تقديرًا لجهودهم في تطوير المركز وتعزيز التعاون بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.