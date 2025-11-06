مروة محمد عبد اللطيف مديرا لبرنامج العمران وأماني عبد العزيز أمينا بكلية هندسة عين شمس

18 حجم الخط

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتورة مروة محمد عبد اللطيف الأستاذ المساعد بكلية الهندسة مديرا لبرنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام بالكلية وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد.

أمانى عبد العزيز قائم بعمل أمين كلية الهندسة جامعة عين شمس

كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام أماني عبد العزيز أحمد عبد الفتاح - بأعمال أمين كلية الهندسة بالمستوى الوظيفي مدير عام اعتبارًا من ٥ / ١١ / ٢٠٢٥.

