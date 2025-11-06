الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مروة محمد عبد اللطيف مديرا لبرنامج العمران وأماني عبد العزيز أمينا بكلية هندسة عين شمس

جامعة عين شمس
أصدر  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتورة مروة محمد عبد اللطيف الأستاذ المساعد بكلية الهندسة مديرا لبرنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام بالكلية وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد.

 أمانى عبد العزيز قائم بعمل  أمين كلية الهندسة جامعة عين شمس

كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام أماني عبد العزيز أحمد عبد الفتاح - بأعمال أمين كلية الهندسة بالمستوى الوظيفي مدير عام اعتبارًا من ٥ / ١١ / ٢٠٢٥.

جامعة عين شمس هندسة جامعة عين شمس هندسة عين شمس رئيس جامعة عين شمس كلية الهندسة جامعة عين شمس كلية الهندسة

الجريدة الرسمية