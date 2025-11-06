الخميس 06 نوفمبر 2025
أخبار مصر

أساتذة وطلاب جامعة عين شمس ينظمون قافلة للتبرع بالدم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس، قافلة طبية للتبرع بالدم، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة،  غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل متولي، عميدة كلية الآداب، وبإشراف حنان سالم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وجاء ذلك بالتنسيق مع الدكتور محسن الألفي أستاذ أمراض الدم بكلية طب عين شمس ورئيس جمعية "شريان العطاء".

وشهدت القافلة إقبالًا، حيث توافد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملون للمشاركة في هذا الواجب الإنساني النبيل، معبرين عن استعدادهم الدائم لتقديم يد العون والمساهمة في إنقاذ الأرواح، مؤكدين أن قطرة دم قد تصنع فارقًا هائلًا في حياة إنسان.

وفي هذا الصدد، أكدت  حنان كامل متولي، عميدة الكلية، أن "التبرع بالدم هو أسمى صور العطاء الإنساني، وهو واجب يمليه علينا ضميرنا تجاه مجتمعنا، والكلية لا تهدف فقط لتخريج طلاب متميزين أكاديميًا، بل تسعى أيضًا لبناء إنسان يشعر بالآخرين ويساهم بفاعلية في الأعمال الخيرية التي تخدم الإنسانية جمعاء.

وأضافت أن رسالة الكلية  تتجاوز أسوار القاعات الدراسية لتصل إلى خدمة المجتمع ككل، وهذه القافلة خير دليل على الالتزام بهذه الرسالة.


من جانبها، أشارت حنان سالم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة تجسد رؤية القطاع في ربط الكلية بقضايا المجتمع الفعلية، وأن المشاركة الكبيرة اليوم تعكس وعي أسرة الكلية بأهمية العطاء..

كما أوضح الدكتور محسن الألفي، رئيس جمعية شريان العطاء، أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرات هو ترسيخ ثقافة التبرع بالدم الطوعي والمنتظم داخل المجتمع الجامعي، لضمان توفر مخزون كافٍ من وحدات الدم للمرضى المحتاجين.

