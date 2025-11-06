وزير التعليم العالي: فوز العناني باليونسكو إنجاز وطني جديد من النجاحات الدولية

18 حجم الخط

هنأ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك عقب التصويت الذي جرى اليوم ضمن أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للمنظمة بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، حيث انتهى التصويت لصالح الدكتور عناني بحصوله على ١٧٢ صوتا من إجمالي ١٧٥ صوتا.

وأكد الدكتور عاشور أن هذا الفوز يمثل إنجازًا وطنيًا جديدًا يُضاف إلى رصيد مصر من النجاحات الدولية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام في قيادة المؤسسات الأممية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم.

وأضاف أن انتخاب الدكتور العناني يجسد التقدير الدولي لمسيرته الأكاديمية والمهنية المتميزة، وجهوده الكبيرة في حماية التراث الإنساني وتعزيز الحوار بين الثقافات.

وأشار الوزير إلى أن ترشيح الدكتور خالد العناني جاء بعد حصوله على ٥٥ صوتًا من أصل 58 دولة عضوًا في المجلس التنفيذي لليونسكو، خلال التصويت الذي جرى في السادس من أكتوبر الماضي، وهو ما عكس الإجماع الدولي الواسع على دعم المرشح المصري، ومهّد لاعتماده رسميًا خلال أعمال المؤتمر العام المنعقد في سمرقند.

واختتم الوزير تصريحه بتقديم خالص التهاني والتقدير للدكتور خالد العناني، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في قيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الفوز يؤكد نجاح جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدبلوماسية المصرية ومؤسسات الدولة في تعزيز حضور مصر داخل المنظمات الدولية ويرسخ دورها الريادي في مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمي عالميًا.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور كان قد ألقى بيان مصر الرسمي أمام المؤتمر العام يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2025، حيث استعرض خلاله جهود الدولة المصرية في دعم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتنمية المستدامة وحماية التراث الثقافي، كما دعا الدول الأعضاء إلى دعم الاستفتاء الخاص بانتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، مؤكدًا ثقة مصر في قدرته على الإسهام في تعزيز دور المنظمة وتحقيق أهدافها السامية.

ويحضر هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لليونسكو وفد من وزارة التعليم العالي، ووفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا والمندوب الدائم للجمهورية العربية المصرية لدى اليونسكو، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين بما يدعم الرؤية الشاملة ودور مصر الريادي في العمل مع المنظمات الدولية، ولا سيما اليونسكو، ويُجسد التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية.

ويضم وفد وزارة التعليم العالي الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية لليونسكو، والدكتورة هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، والدكتور طارق أبو الفتوح، الملحق الثقافي بالمكتب الثقافي المصري في باكو – أذربيجان.

