أخبار مصر

مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس يحصل على شهادات الأيزو للجودة والبيئة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حقق مركز الاستشارات الهندسية بـ جامعة عين شمس إنجازًا نوعيًا جديدًا بحصوله على ثلاث شهادات دولية في نظم الإدارة هي: ISO 9001 (إدارة الجودة)، وISO 14001 (إدارة البيئة)، وISO 45001 (إدارة السلامة والصحة المهنية).

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويُعد مركز الاستشارات الهندسية، تحت إدارة الدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية أحد الكيانات الاستشارية الرائدة داخل جامعة عين شمس وخارجها، ويقدم خدمات هندسية واستشارية متخصصة تساهم بفاعلية في دعم مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات القومية الكبرى في الدولة المصرية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لالتزام المركز بتطبيق أعلى المعايير العالمية في جودة خدماته، وحرصه على المحافظة على البيئة، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة المستمر نحو الريادة والتميز في كافة قطاعاتها، مشيرا إلى أن المركز يواصل أداءه المتميز في دعم مشروعات الجامعة التطويرية والمساهمة في الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الجامعية.

وثمن مدير مركز الاستشارات الهندسية الدور الكبير الذي قدمه الدكتور عمرو شعت، عميد كلية الهندسة ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أكرم فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة، في دعم مسيرة تطوير المركز وتعزيز دوره داخل وخارج الجامعة.

ويُضاف هذا الإنجاز المشرف إلى سجل إنجازات جامعة عين شمس المتواصلة، ويؤكد على مكانتها كصرح تعليمي وبحثي رائد يسعى لتحقيق رؤية الدولة نحو التنمية الشاملة.

الجريدة الرسمية