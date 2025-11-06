الخميس 06 نوفمبر 2025
"المالية" توجِّه بحل مشكلة علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
تقدمت جامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين بالشكر والتقدير لـ أحمد كجوك وزير المالية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الجهد المبذول  لحل مشكلة علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، بعد توجّيه وزارة المالية بحل مشكلة التأمين الصحي وعلاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

ووجهت وزارة المالية بقيام الجهات الإدارية طواعية بإبرام تعاقدات مع صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لتقديم الخدمة الصحية فقط ودون خدمات اجتماعية لأعضاء هيئة التدريس دون سواهم تمويلا من المخصصات المالية المدرجة ببند ٣/٦ علاج طبي لأعضاء هيئة التدريس بكافة مصادر تمويله مع اعتبار المدرج للعلاج الطبي بموازنات الجامعات المتعاقدة مع الصندوق هو الحد الأقصى لهذه الخدمة، وذلك كمرحلة انتقالية تنتهي في موعد غايته ٢٠٢٦/٦/٣٠.


كما وجّهت بقيام المختصين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنظر في طرح تعديل تشريعي يتم بموجبه تلافي الأمر والتوفيق بين ما ورد بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات والقانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۱۸ لإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.


يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس وتحقيق الاستقرار المالي لصناديق الرعاية الطبية بالجامعات.

