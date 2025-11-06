الخميس 06 نوفمبر 2025
مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يُطلق أول بودكاست جامعي

جامعة عين شمس
أعلنت جامعة عين شمس ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال (iHub) عن إطلاق أول بودكاست جامعي متخصص في مجال الابتكار وريادة الأعمال، ليصبح بذلك أول بودكاست جامعي يُطلق على مستوى الجامعات المصرية يهدف إلى رفع  وعي الطلاب ورواد الجامعة بمفهوم الابتكار وريادة الأعمال، وليكون منصة فريدة من نوعها تجمع بين الفكر، والخبرة، والإلهام في مكان واحد.

ويأتي البرنامج تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيڤين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب.

ويُعتبر هذا البودكاست خطوة رائدة نحو بناء جيل واعٍ بآليات السوق والتشريعات والتحديات الواقعية لريادة الأعمال، ويُعد نافذة تفاعلية جديدة تُتيح للطلاب والمبدعين مشاركة خبراتهم وقصص نجاحهم، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة الابتكار داخل الجامعة.

ويتميز البودكاست بتكامله عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهى:

* محور ريادة الأعمال: لاستعراض التجارب الواقعية وقصص النجاح الملهمة لرواد الأعمال داخل الجامعة وخارجها.

* المحور التجاري: لتمكين الشباب من فهم الجوانب الاقتصادية والتسويقية وبناء نماذج أعمال ناجحة ومستدامة.

* المحور القانوني: لحماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية وفهم الأسس  القانونية المنظمة لريادة الأعمال.

تولّى الدكتور محمد مجدي مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال التنظيم والتنسيق، كما تولّت الدكتورة شيرين محمد المصري – مدرس الإعلام ومدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بكلية الدراسات العليا للطفولة – الإشراف الإعلامي على العمل، بما يعكس حرص الجامعة على الدمج بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق الإعلامي المتخصص.

كما جاء تنفيذ الفكرة ثمرةً للتعاون المثمر بين مركز الابتكار وريادة الأعمال وفريق العمل بالمركز، وبمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من كليات: الإعلام، والدراسات العليا للطفولة، والحقوق، والتجارة.

