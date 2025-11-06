وزير التعليم العالي: نستهدف التحول من مستهلك للمعرفة إلى دولة منتجة ومصدرة

18 حجم الخط

أعلن المعهد العالمي للابتكار (GInI)، حصول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على شهادة "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" بتقدير خمس نجوم، وهو أعلى تصنيف دولي في مجال إدارة الابتكار المؤسسي، لتصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية أول جهة حكومية متخصصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا الاعتماد الدولي يمثل رسالة واضحة تعكس نضج المنظومة المؤسسية داخل الوزارة وقدرتها على تبني نهج الابتكار كأداة للتطوير المستدام، موضحًا أن حصول الوزارة على هذا التصنيف العالمي المرموق لا يُعد نهاية لمسار، بل هو بداية لمرحلة أعمق من العمل لتسريع التحول نحو نموذج مؤسسي قائم على المعرفة والإبداع، وذلك من خلال بناء منظومة تعلم وابتكار مستدامة داخل الجامعات والمراكز البحثية، تُمكّن الباحثين والشباب من إنتاج المعرفة وتوظيفها في تطوير حلول عملية تخدم المجتمع والدولة.

وأشار عاشور إلى أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة الابتكار المستدام (2025)، والميثاق الإستراتيجي للابتكار المؤسسي (2025)، ويرسخ توجه الوزارة نحو بناء منظومة ابتكار مؤسسي مستدامة تعزز التميز وتدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، لافتًا إلى استمرار الوزارة في دعم التخطيط الإستراتيجي القائم على الأدلة من خلال بنية رقمية متقدمة لإدارة البيانات، ومنظومات للمتابعة والتقييم ومؤشرات أداء تضمن استدامة التحسين والتطوير.

وأكد الوزير أن الابتكار ليس نشاطًا منفصلًا أو مبادرة مؤقتة، بل هو نموذج تشغيل حكومي متكامل يعتمد على الأدلة، ويقوده الاستثمار في الإنسان، ويُترجم إلى سياسات وبرامج قابلة للقياس والتطبيق، مشيرًا إلى استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة لتعميق هذا النهج من خلال توسيع الشراكات، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يسهم في دعم تنافسية الدولة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف الوزير أن هذا الاعتماد يعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الأكاديمية والبحثية على الساحة العالمية، وتحقيق الرؤية الوطنية في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تم إطلاقها في مارس 2023 كجزء من رؤية مصر 2030، لافتًا إلى التعاون الوثيق والمستمر مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في هذا الملف، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات، من خلال برامج مشتركة ومشروعات إستراتيجية تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتعليم والبحث والتطوير.

كما أشار عاشور إلى اتخاذ الوزارة عدة خطوات للحصول على الاعتماد المؤسسي، والتي جاءت تتويجًا لجهود الوزارة في دعم الابتكار، ومنها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ساهمت في التحول نحو نماذج جامعات الجيل الرابع القائمة على التعليم والبحث والابتكار وخدمة المجتمع، وتنمية العقلية الابتكارية لدى الطلاب والباحثين عبر المناهج والأنشطة وأساليب التعلم التفاعلي، ومواءمة البرامج الأكاديمية مع أولويات التنمية واحتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية لضمان الارتباط بالواقع التنموي، وتطوير بنية داعمة للابتكار من خلال مراكز الابتكار، الحاضنات والمسرعات الجامعية، وترسيخ التعاون متعدد الأطراف بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص لتعظيم الأثر، واستحداث مناصب قيادية معنية بالابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية لتعزيز التبادل المعرفي والبحث التطبيقي، فضلًا عن إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي قامت بتحديد الإطار العام للابتكار، وإنشاء هيكل حوكمة واضح، وتنفيذ برامج وبناء القدرات لتعزيز المهارات الابتكارية، ونشر الوعي بالمشاركة في الفعاليات والمبادرات، وتفعيل مساحة التجريب والتحسين، وتطبيق نظام الحوافز لدعم المشاركة وتحفيز المشاركات الابتكارية، ومتابعة الأداء وقياس الأثر، وتقييم النضج الابتكاري.

وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات للحصول على الاعتماد المؤسسي من خلال تنفيذ ورشة عمل "تقييم نضج الابتكار المؤسسي" لبناء القدرات وتحديد الوضع الحالي للجاهزية المؤسسية، والتقدم بطلب الاعتماد للمعهد العالمي للابتكار (Ginl) لبدء إجراءات المراجعة الرسمية، ثم الاستعداد لمرحلة التقييم المسبق لتحديد الفجوات من قبل المقيمين المعتمدين، وتنفيذ برنامج تدريبي لنقاط الاتصال بالجامعات، من خلال مبادرة Be Ready لضمان المواءمة المؤسسية على مستوى النظام، ثم الحصول على الاعتماد الأولي متضمنًا تحديد نقاط التحسين المستهدفة، كما تم استكمال ملف التقدم النهائي وتقديمه للمقيمين بعد معالجة الفجوات وتعزيز عناصر الجاهزية، للحصول على الاعتماد النهائي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن ملف التقدم تضمن عرضًا لخطة الوزارة في إدارة الابتكار على المستوى المؤسسي، إلى جانب رصد المبادرات المنفذة ضمن خطة عمل طموحة لتطوير السياسات والعمل والخدمات، بما يزيد من ترسيخ الابتكار كمنهج عمل مؤسسي داخل الوزارة والجهات التابعة لها، مسلطًا الضوء على المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، كنموذج للمبادرات والتحالفات والشراكات، ومبادرة "كن مستعدًا" كنموذج لمبادرات تحقيق الأثر المجتمعي، فضلًا عن مبادرة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال إنشاء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، وكذلك إطلاق مبادرات لتحقيق الريادة الرقمية مثل ميكنة المستشفيات الجامعية ومشروع مباني الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، واتفاقيات لربط الطلاب بسوق العمل، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى مبادرات لتسهيل الإجراءات الحكومية مثل إطلاق مبادرة EGAID للطلاب الوافدين، ومبادرات الاستدامة مثل مشروعات الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية.

وتابع الوزير أنه تم قياس أثر هذه الجهود للتحول من مستهلك للمعرفة والعلوم إلى دولة منتجة ومصدرة للمعرفة، حيث زاد الاستخدام العالمي للبحوث المصرية بفضل اتفاقية الوصول المفتوح مع Springer nature، وقد بلغ عدد مرات التحميل للمقالات المصرية المنشورة من خلال الاتفاقية خلال الفترة من 2022-2024 إلى نحو 17 مليونا و288 ألف مرة، وساهمت مصر في الإنتاج العلمي من خلال 1037 دورية مصرية (481 دورية باللغة العربية و556 دورية باللغة الإنجليزية)، وكذلك اتخاذ عدة إجراءات تنفيذية من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة، ومنها مبادرة رالي السيارات الكهربائية بمدينة العلمين الدولية والتي عقدت في أغسطس 2024 بحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك متابعة استكمال مشروع V-Tech لنقل التكنولوجيا للمركبات منخفضة السرعة، بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة متجر للهندسة والتجارة، فضلًا عن إتاحة تنوع مسارات التعليم العالي حيث توجد جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع للجامعات الأجنبية وجامعات باتفاقيات إطارية ودولية وخاصة بالإضافة إلى المعاهد.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل حاليًا على التقدم في مجموعة من الملفات المؤسسية الداعمة لترسيخ الابتكار كأحد مكونات التشغيل الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تشمل إطار حوكمة الابتكار المؤسسي للجهات والجامعات والمراكز البحثية التابعة، والنموذج المؤسسي لإدارة الأفكار والمبادرات وآليات تحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ، إلى جانب منظومة تطوير القيادات والكوادر الابتكارية لتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المبني على المعرفة، والإطار الوطني للابتكار المفتوح لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والصناعة والمجتمع، وكذلك منظومة نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات التنموية، ونموذج دعم وتطوير البيئة الريادية داخل الجامعات لتوليد مشروعات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أن هذه الملفات تهدف إلى تعزيز جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لقيادة التحول المعرفي والابتكاري، ودعم مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وئام محمود، المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، أن هذا الاعتماد يُعد خطوة محورية لترسيخ الابتكار كممارسة مؤسسية ممنهجة داخل الوزارة والجهات التابعة لها، مؤكدة أن الابتكار المؤسسي نهج متكامل لإدارة العمل وتطويره، يقوم على التفكير التحليلي، واستشراف المستقبل، وتحسين آليات اتخاذ القرار، وتطوير الحلول المستدامة للتحديات، موضحة أن هذا النهج يهدف إلى بناء بيئة تنظيمية مرنة تتعلم باستمرار، وتحتضن الأفكار الجديدة، وتُحسّن من جودة الخدمات والأثر التنموي، بما يعزز دور الوزارة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وأضافت الدكتورة وئام محمود أنه تم استحداث وحدة الابتكار المؤسسي كآلية تنظيمية دائمة تهدف إلى حوكمة منظومة الابتكار داخل الوزارة، وتعزيز القدرات المؤسسية على تطوير الأفكار والمبادرات وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات أثر تنموي ملموس، إلى جانب دعم التعاون بين الجامعات والجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع، بما يضمن تكامل حلقات المعرفة والإنتاج والتطبيق.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور كان قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي عقد أمس الأربعاء؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن حصول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاعتماد المؤسسي للابتكار من المعهد العالمي للابتكار (Global Innovation Institute - GInI)، حيث منحت الوزارة تصنيف "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" بتقدير خمس نجوم، وذلك وفق نتائج التقييم التي تناولت منظومة الابتكار المؤسسي بالوزارة من حيث الحوكمة، وتطوير القدرات، وإدارة الأفكار، وتحفيز المشاركة والابتكار المفتوح.

يذكر أن المعهد العالمي للابتكار (Ginl) يعد هيئة اعتماد دولية مستقلة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد الجهات المرجعية المعترف بها عالميًا لاعتماد الأفراد والمؤسسات في مجالات الابتكار وإدارة الابتكار المؤسسي، تعد شهادة "مؤسسة حكومية مبتكرة معتمدة" اعترافًا بالمؤسسات التي تحقق أعلى معايير الأداء في مجال الابتكار، وتحظى شهادات Ginl باعتراف رسمي في أكثر من 160 دولة حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.